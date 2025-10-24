Китайские и российские агенты проводят настоящую "сексуальную" кампанию против специалистов Кремниевой долины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Что известно о "шпионах-соблазнительницах"?

Джеймс Малвенон, директор по разведке компании Pamir Consulting, оценивает риски для американских компаний в Китае. Он признается, что на него часто выходят иностранные соблазнительницы, которые пытаются заполучить секреты технологий США.

Я получаю огромное количество очень изощренных запросов в LinkedIn от одного и того же типа привлекательных молодых китаянок. Похоже, последнее время это действительно стало происходить чаще,

– добавляет он.

Малвенон уже 30 лет исследует проблемы промышленного шпионажа для США, поэтому, по его словам, тактика "медовой ловушки" является "реальной уязвимостью" для американцев. Он отмечает, что американцы из-за закона и культуры к таким методам не прибегают, именно поэтому у Китая и России есть преимущество в этой "сексуальной" войне.

Бывший сотрудник контрразведки США рассказывает, что при помощи менеджмента Кремниевой долины расследовал дело одной "хорошей россиянки" из аэрокосмической компании, которая вышла замуж за американца.

В процессе расследования выяснилось, что она в 20-летнем возрасте училась в модельной академии, а затем посещала "российскую школу мягкой силы", после прохождения которой исчезла на 10 лет и снова появилась уже в США как "эксперт по криптовалютам".

Однако, по словам эксперта, сейчас женщина пытается достичь успеха в военно-космической сфере, а не заниматься криптовалютой – муж абсолютно ничего не подозревает.

Появляться, жениться с целью, заводить с ней детей - и вести пожизненную операцию по сбору информации. Об этом очень неприятно думать, но это очень распространено,

– продолжил экс-сотрудник контрразведки.

Женщины-шпионки стремятся максимально привязать себя к американцам, в частности через брак и детей.

По информации издания, "сексуальная война" – лишь один из многих способов России и Китая манипулировать американскими IT-специалистами.

Сложность этой специфической войны заключается в сложном выявлении агентов, ведь Москва и Пекин используют для таких операций совершенно обычных на вид людей – инвесторов, криптоаналитиков, бизнесменов.

Сотрудник контрразведки США рассказал, что китайцы сейчас используют стратегию, которая затрагивает абсолютно все общественные слои населения, чтобы получить технологии и таланты США. Еще пятеро экспертов по контрразведке подтвердили, что власти Китая организует стартап-конкурсы в США, чтобы похищать конфиденциальные бизнес-планы, а спецслужбы впоследствии осуществляют диверсии в американских технологических фирмах.

По информации Комитета по национальной безопасности Палаты представителей, в феврале Коммунистическая партия Китая за последние четыре года провела более 60 шпионских операций в США. В контрразведке опасаются, что это "лишь верхушка айсберга".

Комиссия по краже американской интеллектуальной собственности оценила убытки от похищения коммерческих тайн в 600 миллиардов долларов в год, а главным виновником назвала Китай.

