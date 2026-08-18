Лавров заявив, що Росія та КНДР будують "новий і праведний" світовий порядок

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва та Пхеньян працюють над створенням "нового і праведного світового порядку". Він також похвалив Північну Корею за участь її військових у боях проти України на території Курської області Росії.

Про це 18 серпня повідомило північнокорейське державне агентство ЦТАК, передає Reuters.

Що заявив Лавров?

Лавров у зверненні до міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуея заявив, що Москва готова посилювати співпрацю з Пхеньяном у різних сферах. За його словами, дві країни нібито також прагнуть робити внесок у регіональну та міжнародну безпеку.

Північна Корея та Росія продовжують встановлювати "новий і праведний світовий порядок на основі справжньої рівності та національних інтересів",

– заявив Лавров.

Водночас Росія неодноразово використовувала подібні заяви про "новий світовий порядок" у контексті протистояння із Заходом та виправдання поглиблення зв'язків із державами, які підтримують Москву.

Окремо глава російського МЗС згадав участь північнокорейських військових у бойових діях проти України.

Участь військовослужбовців Корейської народної армії в операціях з вигнання української нацистської кліки та іноземних найманців з Курська є яскравим доказом традиції войовничої дружби,

– сказав Лавров.

Росія заявляла про участь північнокорейських військових у боях у Курській області після того, як Україна розпочала операцію в цьому регіоні. У травні 2025 року Володимир Путін оголосив про завершення бойових дій там і публічно подякував Пхеньяну за допомогу.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Північна Корея направила до Росії тисячі військовослужбовців для підтримки російських сил у Курській області. Загалом до Росії могли прибути близько 14 тисяч північнокорейських військових.

Співпраця Москви та Пхеньяна викликає серйозне занепокоєння у Південної Кореї та західних держав. Зокрема, є побоювання, що Росія може передавати КНДР технології та допомогу у розвитку озброєнь в обмін на військову підтримку у війні проти України.

Водночас після початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно називає українську владу "нацистською", хоча президент України Володимир Зеленський єврей за походженням, а Україна та її західні партнери категорично відкидають ці твердження як російську пропаганду.