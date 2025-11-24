Попри поступки України: Росія навряд чи погодиться на компроміс щодо мирного плану, – CNN

Державний секретар США Марко Рубіо за результатами переговорів у Женеві заявив, що американська та українська сторони під час зустрічі досягли величезного прогресу стосовно мирного плану.

Утім, є обґрунтовані сумніви в тому, що сама Росія погодиться на цю пропозицію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Мирний план США: чи є 28 пунктів планом капітуляції України та чи варто на це погоджуватися

США заявляють про успіх

Марко Рубіо заявляв журналістам, що Дональд Трамп "задоволений" звітами американської делегації про досягнутий прогрес у переговорах, попри нещодавню критику щодо українського керівництва через "невдячність".

Видання пише, що на тлі масштабів компромісів, до яких схиляють Україну у загальнодоступній версії мирних пропозицій Сполучених Штатів, припущення про те, що їх можна легко подолати, звучить непереконливо.

Згідно з оприлюдненою інформацією, пропозиція передачі Росії ключових територій Донецької області, які Москві досі так і не вдалося захопити, попри численні спроби, насправді є червоною лінією для Києва.

Пропозиції США, з якими ознайомився CNN, припускають, що цей район стане російською демілітаризованою зоною, в яку кремлівські війська не погодяться входити. Але віддати наказ українським військовим передати землі, за які її солдати билися і гинули, було б непросто,

– ідеться у статті.

Також це стосується пропозиції скорочення чисельності ЗСУ до максимальних 600 тисяч осіб. Європейські офіційні особи стурбовані тим, що це обмеження зробить країну вразливою для можливих майбутніх атак.

Утім, згідно із заявою Білого дому від неділі, 23 листопада, за результатами зустрічі, українська сторона вважає, що останній проєкт мирних пропозицій "відображає інтереси національної безпеки" після низки змін і уточнень.

Як Росія може сприйняти зміни плану?

CNN наголошує, що навіть у разі згоди України на поточний мирний проєкт існує ймовірність того, що Росія не погодиться на нього, оскільки Москва відмовляється відступати від своїх максималістських вимог.

Зокрема, Кремль наразі стикався лише з обмеженим тиском США щодо цього. Рубіо неодноразово уникав моїх спроб запитати його, чи очікують США також від Росії, а не лише від України, якихось суттєвих поступок.

Але якщо Білий дім дійсно серйозно налаштований на досягнення того, що він зараз називає "міцним, всеосяжним миром" в Україні, то, можливо, найкращим рішенням буде переконати Кремль піти на компроміс,

– вказують у публікації.

Які результати переговорів у Женеві?