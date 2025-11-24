Несмотря на уступки Украины: Россия вряд ли согласится на компромисс по мирному плану, – CNN

Государственный секретарь США Марко Рубио по результатам переговоров в Женеве заявил, что американская и украинская стороны во время встречи достигли огромного прогресса в отношении мирного плана.

Впрочем, есть обоснованные сомнения в том, что сама Россия согласится на это предложение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

США заявляют об успехе

Марко Рубио заявлял журналистам, что Дональд Трамп "доволен" отчетами американской делегации о достигнутом прогрессе в переговорах, несмотря на недавнюю критику в отношении украинского руководства из-за "неблагодарности".

Издание пишет, что на фоне масштабов компромиссов, к которым склоняют Украину в общедоступной версии мирных предложений Соединенных Штатов, предположение о том, что их можно легко преодолеть, звучит неубедительно.

Согласно обнародованной информации, предложение передачи России ключевых территорий Донецкой области, которые Москве до сих пор так и не удалось захватить, несмотря на многочисленные попытки, на самом деле является красной линией для Киева.

Предложения США, с которыми ознакомился CNN, предполагают, что этот район станет российской демилитаризованной зоной, в которую кремлевские войска не согласятся входить. Но отдать приказ украинским военным передать земли, за которые ее солдаты сражались и погибали, было бы непросто,

– говорится в статье.

Также это касается предложения сокращения численности ВСУ до максимальных 600 тысяч человек. Европейские официальные лица обеспокоены тем, что это ограничение сделает страну уязвимой для возможных будущих атак.

Впрочем, согласно заявлению Белого дома от воскресенья, 23 ноября, по результатам встречи, украинская сторона считает, что последний проект мирных предложений "отражает интересы национальной безопасности" после ряда изменений и уточнений.

Как Россия может воспринять изменения плана?

CNN отмечает, что даже в случае согласия Украины на текущий мирный проект существует вероятность того, что Россия не согласится на него, поскольку Москва отказывается отступать от своих максималистских требований.

В частности, Кремль пока сталкивался только с ограниченным давлением США по этому поводу. Рубио неоднократно избегал моих попыток спросить его, ожидают ли США также от России, а не только от Украины, каких-то существенных уступок.

Но если Белый дом действительно серьезно настроен на достижение того, что он сейчас называет "крепким, всеобъемлющим миром" в Украине, то, возможно, лучшим решением будет убедить Кремль пойти на компромисс,

– указывают в публикации.

Какие результаты переговоров в Женеве?