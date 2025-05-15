Лавров відкинув ідею перемир'я, звинувативши Україну та Європу
- Сергій Лавров відкинув пропозицію про припинення вогню в Україні, звинувативши Київ, Європу і США в небажанні миру.
- Російський міністр висловив думку, що перемир'я дозволило б Україні підготуватися до подальших бойових дій.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не погоджується на припинення вогню в Україні, звинувативши у цьому Київ та Європу.
Таку заяву він зробив, виступаючи на засіданні "Дипломатичного клубу" у четвер, 15 травня, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що заявив Лавров
Глава російського міністерства відкинув пропозицію про припинення бойових дій, запропоновану Україною, Сполученими Штатами і Європою. За його словами, припинення вогню нібито потрібно для підготовки України до продовження бойових дій.
Ані Берлін, ані Париж, ані Брюссель, ані Лондон не хочуть миру в Україні,
– заявив він.
Сергій Лавров вкотре озвучив принципову позицію Москви стосовно неможливості укладення тимчасового перемир'я, мовляв, аби Україна не змогла запастися зброєю. Також росіянин звинуватив Захід у тому, що він "наривається" на протистояння з Росією.
Водночас російський міністр похвалив Дональда Трампа, назвавши зміни у політиці Вашингтону "поверненням до нормальності". Також, на його думку, завдяки його поверненню на посаду американського президента з Росією знову почали розмовляти.
До слова, Сергій Лавров після слів Зеленського про "бутафорську" делегацію Росії на переговорах у Стамбулі назвав українського президента "жалюгідною людиною". Тоді як речниця відомства Марія Захарова заявила, що він є "клоуном і невдахою".