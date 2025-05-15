Лавров відкинув ідею перемир'я, звинувативши Україну та Європу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не погоджується на припинення вогню в Україні, звинувативши у цьому Київ та Європу.

Таку заяву він зробив, виступаючи на засіданні "Дипломатичного клубу" у четвер, 15 травня, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що заявив Лавров

Глава російського міністерства відкинув пропозицію про припинення бойових дій, запропоновану Україною, Сполученими Штатами і Європою. За його словами, припинення вогню нібито потрібно для підготовки України до продовження бойових дій.

Ані Берлін, ані Париж, ані Брюссель, ані Лондон не хочуть миру в Україні,

– заявив він.

Сергій Лавров вкотре озвучив принципову позицію Москви стосовно неможливості укладення тимчасового перемир'я, мовляв, аби Україна не змогла запастися зброєю. Також росіянин звинуватив Захід у тому, що він "наривається" на протистояння з Росією.

Водночас російський міністр похвалив Дональда Трампа, назвавши зміни у політиці Вашингтону "поверненням до нормальності". Також, на його думку, завдяки його поверненню на посаду американського президента з Росією знову почали розмовляти.

До слова, Сергій Лавров після слів Зеленського про "бутафорську" делегацію Росії на переговорах у Стамбулі назвав українського президента "жалюгідною людиною". Тоді як речниця відомства Марія Захарова заявила, що він є "клоуном і невдахою".