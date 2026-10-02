Росія створює новий "тіньовий флот": навіщо Москві газовози

Росія намагається створити новий "тіньовий флот" танкерів, щоб обходити західні санкції та зберігати доходи від експорту газу. Йдеться, зокрема, про нові газовози, які можуть працювати на арктичних маршрутах.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Які газовози будує Росія?

Росія вже ввела в експлуатацію щонайменше два нові танкери для перевезення скрапленого природного газу – "Алексей Косыгин" та "Константин Посет". Обидва судна належать до нового покоління LNG-танкерів.

Їхня вантажність становить 127 555 тонн, а конструкція дозволяє проходити крізь лід завтовшки до 2 метрів. Це вказує на можливість використання суден для роботи в Арктиці.

"Алексей Косыгин" передали наприкінці 2025 року, а на початку 2026-го він почав працювати. "Константин Посет" нещодавно залишив бухту Бечевінка на Камчатці – колишню радянську базу підводних човнів.

Ще один газовоз – "Петр Столыпин" – також почав працювати цього року.

Як реагує Британія?

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження, зокрема, стосуються восьми суден, які, за даними британської сторони, були придбані для розширення російського "тіньового флоту".

У британському МЗС заявили, що Москва намагається створити новий небезпечний "тіньовий флот", щоб обходити санкції та зберігати доходи від експорту газу.

Деякі із суден, які потрапили під обмеження, почали працювати лише в липні цього року.

Що відбувається з нафтовим "тіньовим флотом"

The Telegraph нагадує, що Росія вже тривалий час використовує "тіньовий флот" для обходу обмежень на експорт енергоносіїв.

Після запровадження західних санкцій Москва почала перевозити нафту за допомогою старих танкерів, власників та страхування яких часто складно встановити.

Європейський Союз почав запроваджувати санкції проти окремих суден такого флоту у 2024 році. Загалом ЄС уже обмежив близько 670 суден.

Велика Британія також внесла до санкційних списків близько 600 танкерів, які, за даними британського уряду, використовуються для фінансування війни Росії проти України.

За оцінкою Британії, міжнародні санкції вже позбавили Росію майже 500 мільярдів доларів потенційного фінансування війни.