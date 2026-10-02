Об этом сообщает издание The Telegraph.

Какие газовозы строит Россия?

Россия уже ввела в эксплуатацию как минимум два новых танкера для перевозки сжиженного природного газа – "Алексей Косыгин" и "Константин Посет". Оба судна относятся к новому поколению LNG-танкеров.

Их грузоподъемность составляет 127 555 тонн, а конструкция позволяет проходить сквозь лед толщиной до 2 метров. Это указывает на возможность использования судов для работы в Арктике.

"Алексей Косыгин" был сдан в конце 2025 года, а в начале 2026-го он приступил к работе. "Константин Посет" недавно покинул бухту Бечевинка на Камчатке – бывшую советскую базу подводных лодок.

Еще один газовоз – "Петр Столыпин" – также начал работу в этом году.

Как реагирует Великобритания?

Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. Ограничения, в частности, касаются восьми судов, которые, по данным британской стороны, были приобретены для расширения российского "теневого флота".

В британском МИД заявили, что Москва пытается создать новый опасный "теневой флот", чтобы обходить санкции и сохранять доходы от экспорта газа.

Некоторые из судов, попавших под ограничения, начали работать только в июле этого года.

Что происходит с нефтяным "теневым флотом"

The Telegraph напоминает, что Россия уже давно использует "теневой флот" для обхода ограничений на экспорт энергоносителей.

После введения западных санкций Москва начала перевозить нефть с помощью старых танкеров, владельцев и страховку которых зачастую сложно установить.

Европейский Союз начал вводить санкции против отдельных судов такого флота в 2024 году. Всего ЕС уже ввел ограничения в отношении примерно 670 судов.

Великобритания также включила в санкционные списки около 600 танкеров, которые, по данным британского правительства, используются для финансирования войны России против Украины.

По оценке Британии, международные санкции уже лишили Россию почти 500 миллиардов долларов потенциального финансирования войны.