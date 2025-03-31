У Росії планують легалізувати терористичний рух "Талібан"

Генпрокуратура Росії просить призупинити заборону діяльності руху "Талібан". Наглядове відомство вже надіслало відповідний позов до Верховного суду.

Якщо суд призупинить заборону "Талібану", то радикальний ісламістський рух перестане вважатися терористичним у Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про легалізацію "Талібану" у Росії

У суді повідомили, що отримали від генпрокурора Росії заяву про призупинення заборони діяльності руху "Талібан", включеної до списку терористичних організацій.

Зазначається, що Верховний суд Росії розгляне позов щодо руху "Талібан" вже наступного місяця – а саме 17 квітня 2025 року. Засідання відбудеться у закритому режимі.

У грудні минулого року Владімір Путін підписав закон, який передбачає можливість виключення руху "Талібан" зі списку заборонених у Росії терористичних організацій. Це можливо "за наявності фактичних даних про те, що така організація після включення її до списку припинила провадження діяльності, спрямованої на пропаганду, виправдання та підтримку тероризму".

Виключивши "Талібан" зі списку терористів, Росія сподівається відкрити для себе нові торгові шляхи. Раніше повідомлялося, що Кремль налагодив поставки газованих напоїв та енергетиків, включно з Coca-Cola, з Афганістану. Натомість афганські таліби стали найбільшими покупцями російського борошна за 2024 рік.