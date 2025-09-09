США повідомили країни Європи про те, що вони відмовляються від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану. Відповідну програму запровадили за часів Байдена.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Обдурити смерть і жити до 150: як Путін, Сі та мільярдери хочуть не старіти та правити вічно

Що відомо про відхід США від боротьби з пропагандою?

Минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від Держдепартаменту США про розірвання меморандумів про взаєморозуміння.

Співпраця передбачала створення єдиного підходу щодо виявлення та викриття шкідливої ​​інформації, що поширюється іноземними урядами, що прагнуть посіяти хаос.

Ініціативу координував Глобальний центр взаємодії (GEC) – структура Держдепу, яка займалася боротьбою з іноземною дезінформацією та пропагандою терористичних угруповань.

Колишній керівник центру Джеймс Рубін розкритикував рішення Вашингтона, назвавши його "одностороннім актом роззброєння" в інформаційній війні.

Інформаційна війна – це реальність нашого часу, і штучний інтелект лише помножить ризики, пов’язані з цим,

– наголосив він.

GEC закрили у грудні 2024 року після того, як республіканці заблокували продовження мандату агенства. Його функції були ненадовго передали офісу Держдепартаменту, який, зрештою, також закрили у квітні 2025 року. Розірвання меморандумів про взаєморозуміння є останнім кроком у припиненні програми.

Як зауважив Рубін, протягом минулого року угоди зі США підписали близько 22 країн Європи та Африки.

Що зараз поширює пропаганда?