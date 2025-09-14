Три роки тому Росія вперше використала іранські дрони-камікадзе в Україні. Тоді весь світ був шокований атакою з 43 безпілотників за один раз. Але ці цифри нині виглядають мізерними на тлі нових російських масованих атак. Так, лише за одну ніч 7 вересня 2025 року Росія випустила понад 800 дронів.

Експерти з NYT стверджують, що країна-агресор продовжує з кожним разом збільшувати кількість запущених на Україну безпілотників, передає 24 Канал.

Актуально НАТО провалило екзамен: чому Захід слабко відреагував на російські дрони над Польщею

Як Росія нарощує виробництво дронів?

Різке збільшення кількості запущених за один раз засобів повітряної боротьби стало наслідком безпрецедентного зростання внутрішнього виробництва дронів у Росії.

За даними NYT, там створили дві основні виробничі бази, до процесу виробництва безпілотників залучають регіональні уряди, підприємства, студентів, а подекуди навіть школярів.

Росія активно використовує ударні дрони в поєднанні з ракетами та обманними цілями, щоб проривати українську систему ППО.

Основною метою таких атак часто є не лише військові об'єкти, а й цивільна інфраструктура – електростанції, промислові підприємства, житлові квартали.

Росіяни запускають дрони переважно вночі, навмисно тероризуючи населення й намагаючись підірвати моральний дух українців.

Зауважте! Аналітики NYT підкреслюють, що Україна також активно застосовує власні безпілотники, здійснюючи удари вглиб території Росії. Проте масштаби російських атак значно більші, а самі операції – дедалі витонченіші.

Чим Кремль загрожує Заходу?

Нещодавні випадки перельоту щонайменше 19 російських безпілотників до Польщі, вторгнення дронів до Литви та перехоплення російського БпЛА в румунському повітряному просторі свідчать про новий рівень загрози не лише для України, а й для країн НАТО.

Подібні інциденти показали, наскільки складно буде західним державам протистояти масованим дроновим атакам у майбутньому, якщо їхня кількість зростатиме до тисяч.

Війна вийшла на новий етап щодо використання дронів – як на фронті, так і в стратегічних ударах,

– вважає Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі.

Водночас він зазначив, що хоча російські удари завдають значної шкоди, проте лише повітряне бомбардування не гарантує перемоги без наземного просування.

Згідно з аналізом даних Повітряних сил України, з вересня 2023 року кількість дронів, які Росія використовує щомісяця, постійно зростає.

Зверніть увагу! У 2025 році (станом на вересень) Росія вже випустила понад 34 000 ударних БпЛА та хибних цілей: це майже в 9 разів більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Україна знищує близько 88% з них, тоді як торік цей показник сягав 93%. Але навіть якщо збивати 90%, залишаються десятки апаратів, що досягають цілей.

Російська держава зробила ставку на масштабування виробництва дронів — і це дає результат. На економічному форумі у Владивостоці майже кожен російський регіон демонстрував власну участь у виготовленні дронів. До цього залучаються не лише заводи, а й іноземна робоча сила, студенти та учні.



Російські дрони "Гербера" / Фото Defence Express

Аналітики вважають, що Росія наразі здатна виготовляти близько 30 000 ударних дронів на рік, заснованих на іранських розробках. А вже у 2026 році це число може подвоїтись.

За інформацією NYT, ворожі дрони вдосконалюються: у них покращують навігацію, знижують вразливість до засобів радіоелектронної боротьби, змінюють бойові частини. Водночас тактика атак також змінилася.

Вони літають вище, йдуть групами, змінюють маршрути. Це – не лише масштаб, це нова тактика та нова навігація,

– зазначає український аналітик Микола Бєлєсков.

Як Україна відповідає на ворожі обстріли?

Українські мобільні групи на пікапах використовують кулемети, ППО збиває дрони ракетами, працюють системи РЕБ. Але сучасне озброєння від Заходу обмежене й переважно захищає лише критичну інфраструктуру.

Водночас українці продовжують ефективно завдавати ударів по ворожій інфраструктурі в тилу Росії. Зокрема, у ніч на 14 вересня українські дрони уразили кіриський нафтопереробний завод.

Це підприємство, що входить до числа стратегічно важливих для росіян, адже забезпечує пальним не лише кілька регіонів Росії, а й військові підрозділи.

Я думаю, що Україна насправді збиває менше дронів, ніж офіційно повідомляє,

– зазначає Конрад Музика, польський військовий аналітик з Rochan Consulting.

Як зауважують експерти NYT, на передовій ситуація також змінюється не на користь України. Якщо раніше ЗСУ мали перевагу в безпілотниках, то зараз Росія її майже нівелювала.

Повідомлялося, що Росія також використовує унікальні методи наприклад, дрони з підключенням через оптоволоконні кабелі, що унеможливлює їхнє глушіння.

Що відомо про становище у війні БпЛА між Україною та Росією?