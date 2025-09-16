Ефективніше, ніж санкції: як по Росії вдарить визнання спонсором тероризму
- Двопартійна група сенаторів у США пропонує визнати Росію державою-спонсором тероризму, що може мати більший вплив, ніж санкції.
- Це рішення може призвести до жорсткого транскордонного переслідування економічних суб'єктів, які торгують з Росією, що буде потужним ударом по російській економіці.
У США двопартійна група сенаторів наполягає на визнанні Росії державою-спонсором тероризму. Це матиме кращий ефект, ніж американські санкції проти росіян.
Визнання Росії країною-терористом створить дуже важкий вибір для усіх суб’єктів економічної діяльності у різних країнах світу. Це в ефірі 24 Каналу зауважив спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус.
"Двопартійна група з демократів та республіканців внесла черговий законопроєкт щодо цього. Це важливо. Тому що це краще, ніж санкції, які США можуть ввести проти Росії секторально", – сказав він.
Чому ця ініціатива краща за санкції?
Максим Гардус зазначив, що товарообіг між Росією та США є, але він невеликий. Якщо Штати перестануть щось купувати на кілька мільярдів доларів у росіян, це не є небезпечно. А блокування усіх розрахунків у доларах по всьому світу та переслідування Росії, її великих активів по всьому світу буде дуже потужним ударом.
Усе залежатиме від того, чи є політична воля для у вищого керівництва США, у президента Дональда Трампа. Поки говорити про це зарано. Адже постійно пропонувалися якісь ініціативи, однак наразі жодна не була реалізована.
Визнання в країною-терористом юридично крутіше, ніж просто американські навіть вторинні санкції. Бо торгівля з такою країною підпадає під доволі жорстке транскордонне переслідування США,
– підкреслив спеціаліст з комунікацій Razom We Stand.
Наприклад, це не ті тарифи, які зараз ввели проти Індії. Вони видані на всю країну, а не на когось конкретно. У такому випадку спонсором тероризму стане конкретний нафтопереробний завод в Індії, його менеджери, які уклали відповідні контракти. Тоді вони подумають, чи варто ризикувати.
Що відомо про цю ініціативу?
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що США можуть визнати Росію державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей. Адже під час війни країна-агресорка незаконно вивезла понад 19 тисяч дітей з України. Він пояснив, що ухвалення такого рішення зробить співпрацю з державою-агресором неприйнятною для інших країн та бізнесів.
Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що визнання Росії державою-спонсором тероризму може стати "ядерним ударом" по російській економіці. Тому що у такий спосіб кожен громадянин за кордоном буде підозрюваний у тому, що він має відношення до тероризму. Кожен платіж в Росію та з Росії розглядатиметься як можливе фінансування тероризму.