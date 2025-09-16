У США двопартійна група сенаторів наполягає на визнанні Росії державою-спонсором тероризму. Це матиме кращий ефект, ніж американські санкції проти росіян.

Визнання Росії країною-терористом створить дуже важкий вибір для усіх суб’єктів економічної діяльності у різних країнах світу. Це в ефірі 24 Каналу зауважив спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус.

"Двопартійна група з демократів та республіканців внесла черговий законопроєкт щодо цього. Це важливо. Тому що це краще, ніж санкції, які США можуть ввести проти Росії секторально", – сказав він.

Чому ця ініціатива краща за санкції?

Максим Гардус зазначив, що товарообіг між Росією та США є, але він невеликий. Якщо Штати перестануть щось купувати на кілька мільярдів доларів у росіян, це не є небезпечно. А блокування усіх розрахунків у доларах по всьому світу та переслідування Росії, її великих активів по всьому світу буде дуже потужним ударом.

Усе залежатиме від того, чи є політична воля для у вищого керівництва США, у президента Дональда Трампа. Поки говорити про це зарано. Адже постійно пропонувалися якісь ініціативи, однак наразі жодна не була реалізована.

Визнання в країною-терористом юридично крутіше, ніж просто американські навіть вторинні санкції. Бо торгівля з такою країною підпадає під доволі жорстке транскордонне переслідування США,

– підкреслив спеціаліст з комунікацій Razom We Stand.

Наприклад, це не ті тарифи, які зараз ввели проти Індії. Вони видані на всю країну, а не на когось конкретно. У такому випадку спонсором тероризму стане конкретний нафтопереробний завод в Індії, його менеджери, які уклали відповідні контракти. Тоді вони подумають, чи варто ризикувати.

Що відомо про цю ініціативу?