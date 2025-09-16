В США двухпартийная группа сенаторов настаивает на признании России государством-спонсором терроризма. Это будет иметь лучший эффект, чем американские санкции против россиян.

Признание России страной-террористом создаст очень тяжелый выбор для всех субъектов экономической деятельности в разных странах мира. Это в эфире 24 Канала отметил специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус.

"Двухпартийная группа из демократов и республиканцев внесла очередной законопроект по этому поводу. Это важно. Потому что это лучше, чем санкции, которые США могут ввести против России секторально", – сказал он.

Почему эта инициатива лучше санкций?

Максим Гардус отметил, что товарооборот между Россией и США есть, но он небольшой. Если Штаты перестанут что-то покупать на несколько миллиардов долларов у россиян, это не опасно. А блокирование всех расчетов в долларах по всему миру и преследование России, ее крупных активов по всему миру будет очень мощным ударом.

Все будет зависеть от того, есть ли политическая воля для у высшего руководства США, у президента Дональда Трампа. Пока говорить об этом рано. Ведь постоянно предлагались какие-то инициативы, однако пока ни одна не была реализована.

Признание в страной-террористом юридически круче, чем просто американские даже вторичные санкции. Потому что торговля с такой страной подпадает под довольно жесткое трансграничное преследование США,

– подчеркнул специалист по коммуникациям Razom We Stand.

Например, это не те тарифы, которые сейчас ввели против Индии. Они выданы на всю страну, а не на кого-то конкретно. В таком случае спонсором терроризма станет конкретный нефтеперерабатывающий завод в Индии, его менеджеры, которые заключили соответствующие контракты. Тогда они подумают, стоит ли рисковать.

Что известно об этой инициативе?