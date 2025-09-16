Эффективнее, чем санкции: как по России ударит признание спонсором терроризма
- Двухпартийная группа сенаторов в США предлагает признать Россию государством-спонсором терроризма, что может иметь большее влияние, чем санкции.
- Это решение может привести к жесткому трансграничному преследованию экономических субъектов, которые торгуют с Россией, что будет мощным ударом по российской экономике.
В США двухпартийная группа сенаторов настаивает на признании России государством-спонсором терроризма. Это будет иметь лучший эффект, чем американские санкции против россиян.
Признание России страной-террористом создаст очень тяжелый выбор для всех субъектов экономической деятельности в разных странах мира. Это в эфире 24 Канала отметил специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус.
"Двухпартийная группа из демократов и республиканцев внесла очередной законопроект по этому поводу. Это важно. Потому что это лучше, чем санкции, которые США могут ввести против России секторально", – сказал он.
Почему эта инициатива лучше санкций?
Максим Гардус отметил, что товарооборот между Россией и США есть, но он небольшой. Если Штаты перестанут что-то покупать на несколько миллиардов долларов у россиян, это не опасно. А блокирование всех расчетов в долларах по всему миру и преследование России, ее крупных активов по всему миру будет очень мощным ударом.
Все будет зависеть от того, есть ли политическая воля для у высшего руководства США, у президента Дональда Трампа. Пока говорить об этом рано. Ведь постоянно предлагались какие-то инициативы, однако пока ни одна не была реализована.
Признание в страной-террористом юридически круче, чем просто американские даже вторичные санкции. Потому что торговля с такой страной подпадает под довольно жесткое трансграничное преследование США,
– подчеркнул специалист по коммуникациям Razom We Stand.
Например, это не те тарифы, которые сейчас ввели против Индии. Они выданы на всю страну, а не на кого-то конкретно. В таком случае спонсором терроризма станет конкретный нефтеперерабатывающий завод в Индии, его менеджеры, которые заключили соответствующие контракты. Тогда они подумают, стоит ли рисковать.
Что известно об этой инициативе?
Сенатор Линдси Грэм заявил, что США могут признать Россию государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей. Ведь во время войны страна-агрессор незаконно вывезла более 19 тысяч детей из Украины. Он пояснил, что принятие такого решения сделает сотрудничество с государством-агрессором неприемлемым для других стран и бизнесов.
Политтехнолог Тарас Загородний считает, что признание России государством-спонсором терроризма может стать "ядерным ударом" по российской экономике. Потому что таким образом каждый гражданин за рубежом будет подозреваемый в том, что он имеет отношение к терроризму. Каждый платеж в Россию и из России будет рассматриваться как возможное финансирование терроризма.