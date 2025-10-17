Трамп застосовує щодо України бізнес-підхід, який спрацював на Близькому Сході, проте цей метод не враховує фундаментальних відмінностей ситуації.

Політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський пояснив в ефірі 24 Каналу, чому американський президент не розуміє кардинально протилежних позицій України та Росії щодо стійкого миру. На його думку, Трамп, натхненний успіхом на Близькому Сході, помилково вважає, що подібний підхід має спрацювати й в Україні.

Як Трамп намагається запускати переговори між Україною та Росією?

Не вперше перед зустріччю з Зеленським Трамп спілкується з Путіним. Американський президент ставиться до цього як до бізнес-переговорів, де потрібно узгодити позиції двох сторін і знайти компроміс десь посередині.

Важливо! Трамп і Путін провели двогодинну телефонну розмову 16 жовтня, під час якої Путін просив не передавати Україні ракети "Tomahawk".

Шеренговський переконаний, що іноді таке посередництво спрацьовує, іноді – ні. Саме так відбулося підписання угоди на Близькому Сході. Сторони були достатньо виснажені й шукали точок дотику, тому завдяки зусиллям Трампа та інших учасників це вдалося.

"Цей патерн поведінки Трампа буде повторюватись, бо це його типовий підхід. Головна проблема в тому, що він вважає, ніби обидві сторони – і Росія, і Україна – мають приховані чи відкриті сентименти сісти за стіл переговорів без значного зовнішнього тиску", – зазначив політолог.

Україна та Росія мають кардинально протилежні позиції щодо стійкого миру. Й наразі навіть не досягли спільного розуміння базових формул: що має бути спочатку – зупинка бойових дій, а потім примирення, чи навпаки – переговорний процес про примирення, а вже потім припинення вогню.

Тому дух Аляски ще живий. До цього додається ще один фактор – "дух Близького Сходу". Трамп у соцмережах називає це "успішним успіхом" і підкреслює: нарешті процес запущено, угоди досягаються, і якщо метод спрацював там, то має спрацювати й в Україні,

– підсумував Шеренговський.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського в США?