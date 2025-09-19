Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із главою Китаю Сі Цзіньпінем. У своїй розмові вони згадали і про війну в Україні.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, зрозуміло, що поки немає значно конкретики щодо розмови Трампа і Сі. Але важливо, що там згадали про війну в Україні.

До теми Трамп і Сі провели телефонну розмову: говорили про завершення війни в Україні та TikTok

Чи може бути прогрес щодо завершення війни?

Як наголосив Рейтерович, найімовірніше, Трамп та Сі насамперед говорили про відносини США та Китаю, подальші процеси з митною політикою та про TikTok. В ході цих розмов вони точно згадували про війну в Україні.

США та Китай відрізняються геополітично та ідеологічно. Однак вони фактично "приречені" принаймні в найближчі роки бути разом через сильно переплетені економіки. Тому, ймовірно, вони зможуть домовитися.

Як тільки там домовляться про митну політику, то одразу виникне інше питання. Як додатково заробляти, розширювати ринки збуту і так далі. Тут з'являється Арктика, частково Європа, інші частини світу. Багато що з цього впирається в російсько-українську війну. Її потрібно буде завершувати,

– сказав Рейтерович.

У Трампа може бути сподівання, що в разі домовленості Сі натисне на диктатора Путіна, аби той закінчував війну в Україні. В цьому контексті розмова може мати позитивний ефект для нашої держави.

Не варто сильно чогось очікувати. Але щонайменше на певне покращення ми можемо сподіватися. Процеси дещо прискорюються,

– зазначив Рейтерович.

Дії Трампа щодо України: коротко