Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпинем. В своем разговоре они упомянули и о войне в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, понятно, что пока нет значительно конкретики относительно разговора Трампа и Си. Но важно, что там упомянули о войне в Украине.

Может ли быть прогресс по завершению войны?

Как отметил Рейтерович, вероятнее всего, Трамп и Си прежде всего говорили об отношениях США и Китая, дальнейшие процессы с таможенной политикой и о TikTok. В ходе этих разговоров они точно упоминали о войне в Украине.

США и Китай отличаются геополитически и идеологически. Однако они фактически "обречены" по крайней мере в ближайшие годы быть вместе из-за сильно переплетенных экономик. Поэтому, вероятно, они смогут договориться.

Как только там договорятся о таможенной политике, то сразу возникнет другой вопрос. Как дополнительно зарабатывать, расширять рынки сбыта и так далее. Здесь появляется Арктика, частично Европа, другие части света. Многое из этого упирается в российско-украинскую войну. Ее нужно будет завершать,

– сказал Рейтерович.

У Трампа может быть надежда, что в случае договоренности Си нажмет на диктатора Путина, чтобы тот заканчивал войну в Украине. В этом контексте разговор может иметь положительный эффект для нашего государства.

Не стоит сильно чего-то ожидать. Но по меньшей мере на определенное улучшение мы можем надеяться. Процессы несколько ускоряются,

– отметил Рейтерович.

