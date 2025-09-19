Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, понятно, что пока нет значительно конкретики относительно разговора Трампа и Си. Но важно, что там упомянули о войне в Украине.
К теме Трамп и Си провели телефонный разговор: говорили о завершении войны в Украине и TikTok
Может ли быть прогресс по завершению войны?
Как отметил Рейтерович, вероятнее всего, Трамп и Си прежде всего говорили об отношениях США и Китая, дальнейшие процессы с таможенной политикой и о TikTok. В ходе этих разговоров они точно упоминали о войне в Украине.
США и Китай отличаются геополитически и идеологически. Однако они фактически "обречены" по крайней мере в ближайшие годы быть вместе из-за сильно переплетенных экономик. Поэтому, вероятно, они смогут договориться.
Как только там договорятся о таможенной политике, то сразу возникнет другой вопрос. Как дополнительно зарабатывать, расширять рынки сбыта и так далее. Здесь появляется Арктика, частично Европа, другие части света. Многое из этого упирается в российско-украинскую войну. Ее нужно будет завершать,
– сказал Рейтерович.
У Трампа может быть надежда, что в случае договоренности Си нажмет на диктатора Путина, чтобы тот заканчивал войну в Украине. В этом контексте разговор может иметь положительный эффект для нашего государства.
Не стоит сильно чего-то ожидать. Но по меньшей мере на определенное улучшение мы можем надеяться. Процессы несколько ускоряются,
– отметил Рейтерович.
Действия Трампа в отношении Украины: кратко
- Недавно Трамп заявил, что чувствует определенный долг, чтобы завершить войну в Украине. Он добавил, что Путин его подвел.
- Администрация Трампа одобрила пакет военной помощи для Украины, который оплатят союзники. Сообщали о двух поставках на 500 миллионов долларов.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в первых пакетах от США будут ракеты для Patriot и HIMARS. Сейчас партнеры выделили на эту программу более 2 миллиардов долларов. Ожидается, что эта сумма уже в октябре возрастет.