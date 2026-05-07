"Из-за террористических угроз": Кремль накануне 9 мая усилил охрану Путина накануне 9 мая

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что накануне 9 мая в России усиливают меры безопасности вокруг Владимира Путина. Причиной там называют якобы "террористическую угрозу со стороны Украины".

Об этом сообщает Reuters.

Какие меры безопасности принимают в России?

Дмитрий Песков подтвердил, что усиление мер безопасности касается и самого Путина.

Вы знаете, что накануне больших праздников, и, конечно, пожалуй, самое главное, Дня Победы в нашей стране, соответствующие специальные службы всегда принимают дополнительные меры безопасности,

– сказал он.

По словам спикера Кремля, этом году усиленные меры безопасности необходимы из-за "террористической угрозы со стороны Украины".

В то же время Песков отверг предположение, что усиление охраны Владимира Путина связано со страхами относительно возможного переворота или покушения, о чем ранее сообщали западные СМИ со ссылкой на европейскую разведку.

Напомним, Россия официально объявила так называемое "перемирие" с 00:00 8 мая до 10 мая.

По словам минобороны страны-агрессора, в это время прекратятся удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотниками по ВСУ и объектам инфраструктуры в Украине.

Россияне также цинично призвали Украину "последовать" их примеру. В ведомстве пригрозили, что если Украина "попытается сорвать празднование" 9 мая в Москве, российские войска нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.

Интересно! Историк, политик, дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что в Кремле действительно опасаются инцидентов с украинскими дронами во время парада к 9 мая. По его словам, Россия даже могла просить Вашингтон предостеречь Украину от ударов, эти звонки происходят на "техническом уровне". В то же время Украина сразу дала четкий и правильный ответ – объявила о перемирии на 6 мая.

Ранее с уже традиционными угрозами также выступала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Она заявляла, что Россия "будет решительно пресекать любые провокации киевского режима".

Тем временем Владимир Зеленский отреагировал на желание некоторых лидеров иностранных государств отправиться в Москву 9 мая. Он назвал такие намерения странными и отметил, что украинская сторона не рекомендует осуществлять такие визиты.

По словам главы государства, сейчас в Москве хотят от Украины разрешения провести их парад, чтобы выйти на Красную площадь безопасно на час раз в год, а потом дальше снова убивать украинских людей и воевать.

Как в Москве готовятся к параду?

На фоне подготовки к торжествам в Москве и Санкт-Петербурге могут полностью отключить мобильный интернет, чтобы исключить его использование для навигации дронов.

Также Кремль дополнительно усиливает оборону столицы. В открытом доступе появляются спутниковые карты, которые, вероятно, фиксируют формирование нового кольца противовоздушной обороны вокруг Москвы. По имеющимся данным, только в 2025 году там могли установить около 43 специальных башен с системами ПВО.

Для усиления защиты Москвы часть подразделений противовоздушной обороны перебрасывают из других регионов. Фактически это свидетельствует о концентрации ресурсов вокруг столицы, тогда как обеспечить одинаковый уровень защиты по всей территории страны российские власти не могут.