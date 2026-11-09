В Германии ультраправые хотят провести саммит с США и Россией без участия Украины, – Le Monde

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) стремится принять участие в урегулировании войны в Украине. Политическая сила предложила собственный формат международных переговоров, который предусматривает участие Вашингтона и Москвы, но не Киева.

Об этом сообщает Le Monde.

Что известно о планах AfD провести саммит без Украины?

Немецкие ультраправые предлагают провести переговоры с участием представителей США, России и Германии, однако без украинской стороны. Местом проведения саммита выбрали Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, а ориентировочным сроком – весну 2027 года.

По словам Фронмайера, который также входит в комитет Бундестага по иностранным делам, партия поддерживает контакты как с американской, так и с российской сторонами.

В частности, представители AfD утверждают, что имеют связи с Госдепартаментом США и советниками президента Дональда Трампа. В то же время они заявляют о контактах с российским МИДом, администрацией Владимира Путина и спецслужбами обеих стран.

При этом AfD выступает за немедленное восстановление отношений с Москвой, в частности экономических, а также за безусловную отмену санкций против России.

По данным Le Monde, партия в настоящее время лидирует в общенациональных опросах в Германии с поддержкой 27–30%. В свою очередь, консервативный блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца пользуется поддержкой 18–23% опрошенных.

Какую роль в подготовке саммита играет Кирилл Дмитриев?

К обсуждению предстоящей встречи присоединился и приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину Кирилл Дмитриев.

Еще 22 октября во время пребывания в Стамбуле он сообщил о намерении встретиться с представителями AfD в декабре. Также Дмитриев упомянул о форуме, который может состояться во втором квартале 2027 года.

При этом российский представитель не уточнил ни цели встречи, ни места ее проведения.

Со своей стороны Фронмайер утверждает, что именно Дмитриев координирует подготовку возможного саммита с американской стороной.

Что известно о контактах AfD с Россией?

Немецкая партия "Альтернатива для Германии" выступает за возобновление экономических отношений с Россией, в частности, за возобновление использования газопровода "Северный поток".

Между тем Германия продолжает поддерживать Украину. В частности, Берлин совместно с Лондоном работает над поиском дополнительных средств противовоздушной обороны для Киева. Соответствующие предложения партнерам планируют представить до заседания в формате "Рамштайн" 17 ноября.