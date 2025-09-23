БпЛА летали несколько часов, но исчезли: что говорят в полиции о дронах над аэропортом Копенгагена
- Дроны остановили работу аэропорта Копенгагена на четыре часа, перенаправив 50 рейсов.
- Полиция Дании и Норвегии расследует инциденты с беспилотниками, сотрудничая для выявления связи между ними.
В Копенгагене рано утром 23 сентября возобновили работу аэропорта. Над аэропортом ночью наблюдались дроны, из-за которых пришлось остановить движение самолетов.
БпЛА почти на четыре часа остановили взлеты и посадки самолетов в самом загруженном аэропорту Скандинавии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Что известно о расследовании относительно дронов над Копенгагеном?
В Норвегии и Дании полиция расследует инциденты по применению дронов, которые загадочно исчезли. Правоохранители говорят, что не сбили ни одного БпЛА. Заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен рассказал, что их не удалось забрать, чтобы выяснить, кому они принадлежат.
Полиция начала интенсивное расследование, чтобы определить, что это за дроны,
– отметил он.
Также на несколько часов пришлось закрыть аэропорт Осло. Представитель норвежского оператора аэропорта Avinor сказал журналистам Reuters, что все рейсы были перенаправлены в ближайший аэропорт.
Из-за того, что дроны неизвестного происхождения видели в Дании и Норвегии, полиции стран будут сотрудничать, чтобы определить, существует ли связь между этими двумя инцидентами. В связи с расследованием правоохранители отказались давать дополнительные комментарии.
Что известно о пролете БпЛА над скандинавскими аэропортами?
- По меньшей мере четыре больших беспилотника вечером 22 сентября были замечены над Копенгагеном. В результате пришлось перенаправить 50 рейсов. БпЛА были в воздухе несколько часов подряд.
- В норвежском Осло задержали двух граждан Сингапура, которых подозревают в запуске дронов над военными объектами в городе. Также беспилотники летали над местным аэропортом, его работу пришлось приостановить.
- Еще один БпЛА заметили над морем между Данией и Швецией. Ранее министр обороны Швеции отреагировал на активность российских провокаций в Европе и заявил, что в случае нападения страна может открывать огонь по вражеским истребителям.
- Ранее в Польшу залетали российские дроны во время массированной атаки на Украину. Тогда аэропорты страны также приостанавливали работу.