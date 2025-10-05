"Все сейчас готовятся к войне": Вучич спрогнозировал новый конфликт
- Президент Сербии заявил, что все сейчас готовятся к войне, и вопрос лишь в том, "кто к какой стороне принадлежит".
- Вучич выразил опасения, что никто уже не хочет слушать друг друга, и что избежать конфликтов будет сложно.
Президент Сербии Александар Вучич, вероятно, прогнозирует новую войну. Во время общения с журналистами он заявил, что сейчас все готовятся к конфликтам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. Интересно, что такое заявление прозвучало на фоне массовых нарушений воздушного пространства стран Европы.
Что сказал Вучич?
Сербский президент считает, что все сейчас готовятся к войне. По его словам, сейчас вопрос заключается лишь в том, "кто к какой стороне принадлежит".
Мы бы хотели избежать войн. Мы бы хотели избежать конфликтов. Боюсь, что больше никто никого не хочет слышать, слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам. И будет непросто вообще говорить на какие-то другие темы,
– сказал он.
Подробнее свое заявление Александар Вучич не объяснил, как и не указал в каком именно контексте прозвучали соответствующие мысли с его стороны.
Европа обеспокоена угрозой со стороны России
Готовясь к потенциальной российской агрессии, страны Альянса начали покупать больше танков, а также разрабатывать новые модели. НАТО не учитывает опыт войны в Украине, где дроны мгновенно превращают тяжелую технику в железно.
К слову, Еврокомиссия продвигает идею создания "стены дронов" на восточном фланге, чтобы защититься от российских БпЛА. Но еще до воплощения проект вызвал споры между странами ЕС относительно стоимости, названия и реалистичности замысла.
В SkyNews писали, что Европа сейчас испытывает серьезный дефицит средств противодействия угрозам со стороны России. Для масштабной "стены из дронов" на континенте понадобятся тысячи систем защиты и оборудования для глушения сигналов.