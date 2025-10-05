Президент Сербии Александар Вучич, вероятно, прогнозирует новую войну. Во время общения с журналистами он заявил, что сейчас все готовятся к конфликтам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. Интересно, что такое заявление прозвучало на фоне массовых нарушений воздушного пространства стран Европы.

Что сказал Вучич?

Сербский президент считает, что все сейчас готовятся к войне. По его словам, сейчас вопрос заключается лишь в том, "кто к какой стороне принадлежит".

Мы бы хотели избежать войн. Мы бы хотели избежать конфликтов. Боюсь, что больше никто никого не хочет слышать, слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам. И будет непросто вообще говорить на какие-то другие темы,

– сказал он.

Подробнее свое заявление Александар Вучич не объяснил, как и не указал в каком именно контексте прозвучали соответствующие мысли с его стороны.

Европа обеспокоена угрозой со стороны России