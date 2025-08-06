Послы стран "Группы семи" приветствовали назначение Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности Украины. Они отметили, что это важный шаг для улучшения бизнес-климата.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на послов государств "Группы семи" в X.

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Как послы G7 отреагировали на назначение Цывинского?

Послы стран G7 в среду, 6 августа, поздравили Александра Цывинского с назначением на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.

Это важный шаг со стороны Кабинета министров Украины в поддержку прозрачного и подотчетного руководства, что укрепляет институт и способствует улучшению бизнес-климата в Украине,

– отмечается в заявлении послов.

Напомним, утром 6 августа премьер Юлия Свириденко сообщила, что правительство назначило Александра Цывинского на должность главы Бюро экономической безопасности Украины. Это произошло после решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа.

Свириденко отметила, что ожидает от нового главы БЭБ обновления работы Бюро, укрепления института и достижения весомого уровня доверия с украинскими предпринимателями.