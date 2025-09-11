Был с вами больше времени, чем с женой, – Стубб пошутил о частых встречах с Зеленским
- Президент Финляндии Александр Стубб посетил Киев, где обсудил с Владимиром Зеленским ситуацию с безопасностью и сотрудничество с НАТО.
- Финляндия продолжает поддерживать Украину, предоставляя помощь, а также вводя экономические санкции против России.
Президент Финляндии Александр Стубб в четверг, 11 сентября, посетил Украину. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Стубб с Зеленским обсудили ситуацию с безопасностью, сотрудничество с НАТО, и возможность создания совместной системы ПВО. Об этом пишет 24 Канал.
Александр Стубб посетил Украину
Президент Финляндии совершил рабочие визиты в ряд европейских стран и, в частности, посетил Киев.
Я так чувствую себя, что за неделю я больше был времени с вами, чем с собственной женой,
– признался Стубб.
Президенты говорили об обстоятельствах, которые сложились в мирном процессе. По словам финского президента, последние несколько дней показали, что Россия не готова к миру, тогда как Украина и весь мир хотел бы, чтобы эта война закончилась.
Александр Стубб заметил, что Россия от нынешней войны только проигрывает. Существенных успехов также нет на фронте – вражеская армия за более чем год продвинулись лишь на 1% территории. То есть Кремль за войну платит больше, чем получает.
Стратегия Финляндии остается неизменной. Страна будет поддерживать Вооруженные Силы Украины, предоставлять финансовую и политическую помощь. Также Стубб обещает в дальнейшем принимать решения об экономических санкциях против России, которые, по его словам, работают против врага.
Во время встречи Зеленский поблагодарил Александра Стубба за визит и участие его жены в пятом Саммите первых леди и джентльменов, который проходит в Киеве. Президент Украины отметил финского лидера орденом князя Ярослава Мудрого I степени.
Стоит отметить! Встреча Владимира Зеленского с президентом Финляндии Александром Стуббом сначала происходила тет-а-тет, а позже – в расширенном формате.
Для чего Александр Стубб встретился с Владимиром Зеленским?
- Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала предположил, что основной темой встречи президентов Финляндии и Украины были вопросы безопасности. Зеленский при содействии Стубба может продвигать тему формирования совместной европейской системы противовоздушной обороны, особенно на фоне российской атаки на Польшу.
- Еще одна тема, которую могли обсудить президенты – это дальнейшие перспективы переговорного процесса.
- Александр Стубб считает нужным в дальнейшем оказывать давление на Россию. Он отметил важность 19-го пакета санкций, который планирует ввести ЕС, и совместного с США противодействия Владимиру Путину.
- По мнению президента Финляндии, достаточный уровень помощи, сильная украинская армия и вступление Украины в Евросоюз станут надежными гарантиями безопасности.