Президент Финляндии Александр Стубб в четверг, 11 сентября, посетил Украину. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Стубб с Зеленским обсудили ситуацию с безопасностью, сотрудничество с НАТО, и возможность создания совместной системы ПВО. Об этом пишет 24 Канал.

Александр Стубб посетил Украину

Президент Финляндии совершил рабочие визиты в ряд европейских стран и, в частности, посетил Киев.

Я так чувствую себя, что за неделю я больше был времени с вами, чем с собственной женой,

– признался Стубб.

Президенты говорили об обстоятельствах, которые сложились в мирном процессе. По словам финского президента, последние несколько дней показали, что Россия не готова к миру, тогда как Украина и весь мир хотел бы, чтобы эта война закончилась.

Александр Стубб заметил, что Россия от нынешней войны только проигрывает. Существенных успехов также нет на фронте – вражеская армия за более чем год продвинулись лишь на 1% территории. То есть Кремль за войну платит больше, чем получает.

Стратегия Финляндии остается неизменной. Страна будет поддерживать Вооруженные Силы Украины, предоставлять финансовую и политическую помощь. Также Стубб обещает в дальнейшем принимать решения об экономических санкциях против России, которые, по его словам, работают против врага.

Во время встречи Зеленский поблагодарил Александра Стубба за визит и участие его жены в пятом Саммите первых леди и джентльменов, который проходит в Киеве. Президент Украины отметил финского лидера орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Стоит отметить! Встреча Владимира Зеленского с президентом Финляндии Александром Стуббом сначала происходила тет-а-тет, а позже – в расширенном формате.

Для чего Александр Стубб встретился с Владимиром Зеленским?