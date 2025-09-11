Президент Фінляндії Александр Стубб у четвер, 11 вересня, відвідав Україну. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Стубб із Зеленським обговорили безпекову ситуацію, співпрацю з НАТО, та можливість створення спільної системи ППО. Про це пише 24 Канал.

Александр Стубб відвідав Україну

Президент Фінляндії здійснив робочі візити до низки європейських країн та, зокрема, відвідав Київ.

Я так почуваюся, що за тиждень я більше був часу з вами, ніж з власною дружиною,

– зізнався Стубб.

Президенти говорили про обставини, які склалися в мирному процесі. За словами фінського президента, останні кілька днів показали, що Росія не готова до миру, тоді як Україна та увесь світ хотів би, щоб ця війна закінчилася.

Александр Стубб зауважив, що Росія від нинішньої війни лише програє. Суттєвих успіхів також немає на фронті – ворожа армія за понад рік просунулися лише на 1% території. Тобто Кремль за війну платить більше, ніж отримує.

Стратегія Фінляндії залишається незмінною. Країна підтримуватиме Збройні Сили України, надаватиме фінансову та політичну допомогу. Також Стубб обіцяє надалі ухвалювати рішення про економічні санкції проти Росії, які, за його словами, працюють проти ворога.

Під час зустрічі Зеленський подякував Александру Стуббу за візит та участь його дружини в п’ятому Саміті перших леді та джентльменів, який триває в Києві. Президент України відзначив фінського лідера орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Варто зазначити! Зустріч Володимира Зеленського з президентом Фінляндії Александром Стуббом спочатку відбувалася тет-а-тет, а пізніше – у розширеному форматі.

Для чого Александр Стубб зустрівся з Володимиром Зеленським?