Про це зазначив політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу. Він припустив, що під час візиту президента Фінляндії Александра Стубба зосередяться на безпекових питаннях.

Дивіться також Час готувати формат зустрічі лідерів, – Зеленський заявив про негативні сигнали від росіян

Створення спільної ППО

Авторитет Стубба значно зростає останнім часом, зокрема через його особисті контакти з Дональдом Трампом.

Через нього, зокрема, варто просувати тему формування спільної європейської системи протиповітряної оборони. Після інциденту в Польщі про це йдуть активні розмови. Марк Рютте про це теж говорить,

– сказав Фесенко.

Він пояснив, що мова йде про спільну систему ППО – не тільки в рамках європейського сегмента НАТО і не тільки на кордоні країн НАТО з Росією. Важливо, щоб Україна була частиною цієї системи. Спочатку, можливо, частково й опосередковано.

"Ми ж не член НАТО і не член Євросоюзу, але тим не менш, без нас не буде високої ефективності цієї системи. Ну і ще одна тема, яка точно буде обговорюватись з Александром Стуббом, – це подальші перспективи переговорного процесу", – сказав Фесенко.

Він нагадав, що Стубб разом із групою європейських лідерів та Володимиром Зеленським відвідав Вашингтон 18 серпня. Після цієї зустрічі переговорний процес фактично застиг. Ситуація стала гіршою, особливо після повернення Путіна з Китаю. Він діє дедалі агресивніше й нахабніше: зросла кількість повітряних атак проти України, активізувалися бойові дії на фронті. А тепер з’явилися ще й провокації проти Польщі.

"Зараз зі Стуббом будуть обговорювати, оскільки в нього є особисті контакти з Трампом, як відновити та зробити більш ефективною комунікацію з президентом США. Тому що у Трампа є явні зависання у прийнятті рішень, зокрема щодо швидкого і активного реагування", – сказав Фесенко.

Як реагувати на атаки Росії?

Фесенко додав, що після вбивства Чарлі Кірка Дональд Трамп більше зосередиться на внутрішніх проблемах США. Але співпрацю з Америкою потрібно продовжувати. Через Стубба можна впливати на американців. Спільна позиція дуже важлива. Цю тему точно обговорять із президентом Фінляндії.

Він додав, що говоритимуть також про те, як реагувати на можливі атаки Росії на країни НАТО. Для Фінляндії нині це актуальне питання. Декілька днів тому був дуже агресивний пост Дмитра Медведєва з погрозами у бік Фінляндії.

Я не думаю, що Росія буде воювати з Фінляндією. До речі, Фінляндія, на мій погляд, одна з найбільш боєздатних ланок у системі НАТО. В різних сенсах. Країна невелика за чисельністю населення, але тим не менш там боєздатна армія, є система залучення населення до оборонних дій і функцій, і належна зброя,

– сказав Фесенко.

Він додав, що Росія навряд чи наважиться напасти на Фінляндію, поки триває війна в Україні. Фінляндія серйозно сприймає загрози з боку Росії: країна закривала кордон з Росією та активно посилює обороноздатність.

Фесенко наголосив, що НАТО має зробити висновки з атаки російських дронів на Польщу. Зокрема, Альянс повинен реагувати на такі провокації швидко та адекватно. Найімовірніше, Росія атакуватиме НАТО не безпосередньо, а у форматі гібридної війни, тому необхідно розробити протоколи швидких дій у відповідь на подібні загрози. Провокації можуть бути спрямовані й проти країн Балтії. Окремо він зауважив, що Фінляндія має тісні зв’язки з Естонією, яка також межує з Росією.

Що відомо про візит Стубба в Україну?