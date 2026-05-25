Мандат близится к завершению: Вучич объявил о возможной отставке

Президент Сербии Александар Вучич во время визита в Китай допустил, что может досрочно сложить полномочия. Он заявил, что его президентский мандат близится к завершению, но окончательного решения еще не принял.

Вучич отметил, что не планирует повторять шаг своего предшественника Бориса Тадича. Об этом пишет Vreme.

Смотрите также Дедлайн истекает: единственный НПЗ Сербии снова под угрозой из-за связей с Россией

Что сказал Вучич о своей возможной отставке?

Президент Сербии Александар Вучич во время пребывания в Пекине заявил, что не исключает досрочного сложения полномочий. По его словам, президентский мандат приближается к завершению, и он допускает возможность скорой отставки.

Вполне возможно, что я вскоре подам заявление об отставке,

– сказал Вучич.

В то же время Вучич отметил, что не планирует повторять шаг своего предшественника Бориса Тадича, который в свое время досрочно покинул пост ради политической стратегии перед выборами.

Справочно. Борис Тадич – сербский государственный и политический деятель, занимавший пост президента в 2004 – 2012 годах. Он относится к ключевым фигурам современной политической истории Сербии, а его президентство связывают с курсом на европейскую интеграцию, реформы и сближение с Европейским Союзом. После завершения президентской каденции Тадич остается публично активным и регулярно комментирует внутреннюю и внешнюю политику Сербии. Сейчас он находится в оппозиции к действующему президенту Александару Вучичу.

Комментируя внутреннюю ситуацию, президент Сербии резко высказался относительно протестов в стране, назвав их "пустыми" и такими, не имеющими четкой цели. Он также поставил под сомнение официальные оценки количества участников митингов на площади Славия, которые, по данным спецслужб, достигали десятков тысяч человек. Отдельно Вучич обвинил организаторов акций в ответственности за инциденты, произошедшие после завершения протестов.

Напомним, в Сербии продолжается волна антиправительственных выступлений, которые начались после трагедии 2024 года – обвала крыши железнодорожного вокзала, унесшего жизни 16 человек. Со временем студенческие выступления переросли в масштабное протестное движение против власти, которую оппозиция и активисты обвиняют в коррупции и неэффективном управлении. На фоне обострения ситуации летом 2025 года произошли столкновения с полицией, в результате которых были ранены правоохранители и задержаны участники протестов.