НАТО сменило командующего Объединенных сил в Европе – кто такой Алексус Гринкевич

Командование Объединенных сил НАТО в Европе возглавил американский генерал Алексус Гринкевич, который сменил на посту Кристофера Каволи. Официальная церемония передачи состоялась 4 июля в штаб-квартире НАТО в Монсе, Бельгия.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса. Командование Объединенных сил НАТО в Европе официально возглавил американский генерал воздушных сил Алексус Гринкевич.

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В НАТО официально сменился командующий в Европе

Он сменил генерала Кристофера Каволи, который занимал эту должность с 2022 года.

Как сообщили в Альянсе, торжественная церемония передачи командования состоялась 4 июля в штаб-квартире НАТО в Монсе (Бельгия). Генсек НАТО Марк Рютте поблагодарил Каволи за укрепление коллективной обороны и реакцию Альянса на вторжение России в Украину, в частности – за усиление присутствия в Балтийском море и создание нового командования в Германии для поддержки Украины.

Относительно нового командующего Гринкевича Рютте отметил, что тот, как бывший пилот истребителя, имеет "глубокое понимание угроз с воздуха и в других сферах". До назначения он работал директором по операциям Объединенного штаба США.