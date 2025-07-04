Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу. Командування Об’єднаних сил НАТО у Європі офіційно очолив американський генерал повітряних сил Алексус Гринкевич.

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У НАТО офіційно змінився командувач у Європі

Він змінив генерала Крістофера Каволі, який займав цю посаду з 2022 року.

Як повідомили в Альянсі, урочиста церемонія передачі командування відбулася 4 липня в штаб-квартирі НАТО в Монсі (Бельгія). Генсек НАТО Марк Рютте подякував Каволі за зміцнення колективної оборони та реакцію Альянсу на вторгнення Росії в Україну, зокрема – за посилення присутності в Балтійському морі та створення нового командування в Німеччині для підтримки України.

Щодо нового командувача Гринкевича Рютте зазначив, що той, як колишній пілот винищувача, має "глибоке розуміння загроз з повітря та в інших сферах". До призначення він працював директором з операцій Об’єднаного штабу США.