В США уже говорят о том, кто станет преемником иранского лидера Хаменеи, – CBS News

Конфликт между Израилем и Ираном продолжается. Американцы ведут переговоры о том, кто станет следующим иранским лидером после аятоллы Али Хаменеи.

Сейчас Хаменеи скрывается из-за страха, что его убьют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Что известно об отношении американских властей к Али Хаменеи

По данным издания, Соединенные Штаты предлагают Ирану схему, согласно которой Тегеран сможет использовать ядерную программу исключительно в мирных целях, без самостоятельного обогащения урана, а с покупкой ядерного топлива у других стран.

Один из рассматриваемых вариантов включает инициативу Омана по созданию регионального консорциума под наблюдением МАГАТЭ. Однако отмечается, что решения в Иране, по-прежнему, принимает верховный лидер Али Хаменеи. По оценкам разведки, он продолжает бороться с раком и скрывается из-за опасений, что его ликвидируют.

Дипломатические источники CBS News сообщают о том, что в управлении иранским режимом растет неразбериха на фоне серьезного ущерба инфраструктуре, перебоев в связи, кибератак и неспособности вести прямые переговоры с высокопоставленными лицами в Тегеране.

Также сообщается о секретных переговорах между американскими и европейскими представителями по вопросу возможного преемника Хаменеи, сценария краха режима, контроля над ядерными объектами и экологических последствий атаки на чувствительные объекты, такие как Фордо.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что знает, где находится верховный лидер Ирана Али Хаменеи, но убийство аятоллы "пока не планируется". В то же время он отметил, что "терпение США исчерпывается", и Иран должен "безусловно капитулировать".