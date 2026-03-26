Израиль ликвидировал топадмирала Ирана, ответственного за закрытие Ормузского пролива
- Израиль ликвидировал командующего Военно-морских сил КСИР Алиреза Тангсири ударом по Бандар-Аббас.
- Министр обороны Израиля Кац заявил, что атака является "посланием" для Корпуса стражей исламской революции.
В результате израильского удара удалось ликвидировать командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.
Такую информацию сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац во время встречи с военными чиновниками, передает The Times of Israel.
Что известно о ликвидации Тангсири?
Издание, ссылаясь на израильских официальных лиц, сообщило, что удар нанесли по портовому городу Бандар-Аббас, в котором Алиреза Тангсири проводил встречу со старшими командирами Военно-морских сил КСИР.
Армия обороны Израиля ликвидировала командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции, человека, который непосредственно отвечает за террористическую операцию по минированию и блокированию Ормузского пролива для морского движения,
– сказал Кац.
По его словам, эта атака стала "посланием" для Корпуса стражей исламской революции. Израильский министр подчеркнул, что ЦАХАЛ и в дальнейшем будет продолжать выслеживать чиновников и уничтожать их "один за другим".
"Мы будем продолжать действовать в Иране с полной силой для достижения целей войны", – добавил он.
Напомним, что недавно Министерство иностранных дел Ирана сообщило Совету безопасности ООН, что суда "невраждебных" стран могут проходить через Ормузский пролив при условии координации с властями в Тегеране.
Какова ситуация в регионе сейчас?
На фоне сообщений о возможных переговорах между Ираном и США Тегеран очертил собственные условия прекращения огня – снятие санкций, закрытие американских баз в регионе и сохранение ракетной программы.
До этого Reuters подтвердило, что Ирану прислали предложение по урегулированию из 15 пунктов. Дональд Трамп сообщил, что США для соглашения между сторонами ведут переговоры с "правильными людьми" в Иране.
Недавно Иран обвинил США и Израиль в ракетных ударах по энергетическим объектам в городах Исфахан и Хорремшер, несмотря на перемирие в отношении подобных объектов, которое объявлял президент Дональд Трамп.