Геополитика Ближний Восток Израиль ликвидировал топадмирала Ирана, ответственного за закрытие Ормузского пролива
26 марта, 15:58
Израиль ликвидировал топадмирала Ирана, ответственного за закрытие Ормузского пролива

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Израиль ликвидировал командующего Военно-морских сил КСИР Алиреза Тангсири ударом по Бандар-Аббас.
  • Министр обороны Израиля Кац заявил, что атака является "посланием" для Корпуса стражей исламской революции.

В результате израильского удара удалось ликвидировать командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

Такую информацию сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац во время встречи с военными чиновниками, передает The Times of Israel.

Что известно о ликвидации Тангсири?

Издание, ссылаясь на израильских официальных лиц, сообщило, что удар нанесли по портовому городу Бандар-Аббас, в котором Алиреза Тангсири проводил встречу со старшими командирами Военно-морских сил КСИР.

Армия обороны Израиля ликвидировала командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции, человека, который непосредственно отвечает за террористическую операцию по минированию и блокированию Ормузского пролива для морского движения, 
– сказал Кац.

По его словам, эта атака стала "посланием" для Корпуса стражей исламской революции. Израильский министр подчеркнул, что ЦАХАЛ и в дальнейшем будет продолжать выслеживать чиновников и уничтожать их "один за другим".

"Мы будем продолжать действовать в Иране с полной силой для достижения целей войны", – добавил он.

Напомним, что недавно Министерство иностранных дел Ирана сообщило Совету безопасности ООН, что суда "невраждебных" стран могут проходить через Ормузский пролив при условии координации с властями в Тегеране.

Какова ситуация в регионе сейчас?

  • На фоне сообщений о возможных переговорах между Ираном и США Тегеран очертил собственные условия прекращения огня – снятие санкций, закрытие американских баз в регионе и сохранение ракетной программы.

  • До этого Reuters подтвердило, что Ирану прислали предложение по урегулированию из 15 пунктов. Дональд Трамп сообщил, что США для соглашения между сторонами ведут переговоры с "правильными людьми" в Иране.

  • Недавно Иран обвинил США и Израиль в ракетных ударах по энергетическим объектам в городах Исфахан и Хорремшер, несмотря на перемирие в отношении подобных объектов, которое объявлял президент Дональд Трамп.