Израиль ликвидировал топадмирала Ирана, ответственного за закрытие Ормузского пролива

В результате израильского удара удалось ликвидировать командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

Такую информацию сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац во время встречи с военными чиновниками, передает The Times of Israel.

Смотрите также Иран до сих пор стоит и не рассыпался, а Трамп свирепствует․ Что происходит на Ближнем Востоке и какие последствия для Украины

Что известно о ликвидации Тангсири?

Издание, ссылаясь на израильских официальных лиц, сообщило, что удар нанесли по портовому городу Бандар-Аббас, в котором Алиреза Тангсири проводил встречу со старшими командирами Военно-морских сил КСИР.

Армия обороны Израиля ликвидировала командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции, человека, который непосредственно отвечает за террористическую операцию по минированию и блокированию Ормузского пролива для морского движения,

– сказал Кац.

По его словам, эта атака стала "посланием" для Корпуса стражей исламской революции. Израильский министр подчеркнул, что ЦАХАЛ и в дальнейшем будет продолжать выслеживать чиновников и уничтожать их "один за другим".

"Мы будем продолжать действовать в Иране с полной силой для достижения целей войны", – добавил он.

Напомним, что недавно Министерство иностранных дел Ирана сообщило Совету безопасности ООН, что суда "невраждебных" стран могут проходить через Ормузский пролив при условии координации с властями в Тегеране.

