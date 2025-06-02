Против нее выступала Россия: Бербок стала президентом Генеральной ассамблеи ООН

Бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок избрали президентом Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Кто теперь будет возглавлять Генассамблею ООН

Анналена Бербок станет президентом 80-й сессии (сентябрь 2025 года – сентябрь 2026 года). В своей первой речи она поблагодарила представителей стран за оказанное доверие и заявила, что намерена быть "честной посредницей" в работе Генассамблеи.

За кандидатуру бывшей руководительницы дипломатии Германии проголосовали 167 представителей стран-членов.

Стоит отметить, что Бербок была единственным кандидатом на должность, однако голосование все равно провели в тайном режиме – на этом настаивала одна из стран-членов ООН. По информации из дипломатических кругов, инициатором тайного голосования стала Россия.

В целом в течение последних недель Москва не скрывала своего негативного отношения к Анналене Бербок и обвиняла кандидата якобы в "откровенной предвзятости".

На посту министра иностранных дел Германии Бербок последовательно критиковала Россию и отстаивала жесткий курс в отношении Кремля.

С начала полномасштабного вторжения она также неоднократно приезжала в Украину с визитами.

Инаугурация нового президента Генеральной ассамблеи ООН запланирована на 9 сентября 2025 года – накануне открытия совместных дебатов с участием высокопоставленных представителей государств-членов ООН.