Опаснее "Шахеда": каким на самом деле дроном Иран ударил по Азербайджану

Утром 5 марта иранские дроны атаковали Азербайджан. Один из беспилотников попал в терминал аэропорта в Нахичевани. Сначала появилась информация, что это был "Шахед". Однако оказалось, что Тегеран запустил на соседнюю страну гораздо более опасный дрон.

Предварительно, удар по аэропорту был нанесен дальнобойным беспилотником Arash 2. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Что известно об Arash-2?

Arash-2 (также известный как Kian-2) – это иранский дрон-камикадзе, который считают потенциально опаснее Shahed-136.

Arash-2 впервые показали в 2019 году. Он является увеличенной версией предыдущего дрона Arash-1 (Kian-1), о котором стало известно в 2015 году.

Новый аппарат примерно вдвое больше предыдущей модели. Основные характеристики (по разным источникам):

размах крыла – до 4 метров;

длина – около 4,5 метра;

дальность полета – примерно 1000 километров, иногда называют до 1600 километров;

скорость – ориентировочно до 200 километров в час с поршневым двигателем или до 400 километров в час с реактивным;

боевая часть: точных данных нет, вероятно от 30 килограммов;

Иран заявляет, что дрон может иметь реактивный двигатель, но на большинстве фото видно пропеллерный (поршневой) двигатель. Вероятно, есть различные модификации. Дрон запускают с грузовиков-пусковых установок, которые могут маскироваться под гражданский транспорт. Для старта используется ракетный ускоритель.

По иранским заявлениям, Arash-2 может:

наводиться по спутниковой навигации для ударов по стационарным целям;

иметь пассивную радиолокационную головку самонаведения для уничтожения радаров.

Итак, Arash-2 – это большой ударный беспилотник с дальним радиусом действия, который может использоваться для атак на важные объекты на большом расстоянии.

