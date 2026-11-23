Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности начать голодовку, если его попытаются арестовать. Политик предупредил, что это выведет на улицы не менее миллиона человек.

Об этом сообщает издание Nova.rs.

Что заявил Вучич?

Вучич раскритиковал своих политических оппонентов, в частности представителей партии "Студенческий список", которая, по данным издания, победила на досрочных парламентских выборах. Вучич утверждает, что они стремятся нанести вред людям, которых ненавидят.

В случае попытки задержания Вучич объявит голодовку. По его словам, такой шаг может спровоцировать масштабные акции протеста в Сербии.

"И что вы тогда будете делать с миллионом людей на улицах, только что это произойдет?

– спросил Вучич.

Будет ли партия Вучича участвовать в президентских выборах?

Бывший президент сообщил, что окончательное решение об участии его политической силы в президентских выборах будет принято 13 декабря во время партийного съезда.

Сам Вучич пока склоняется к тому, чтобы партия не выдвигала кандидата. Он объяснил это нежеланием придавать легитимность политическим оппонентам, пока сторонники его партии якобы подвергаются преследованиям и запугиванию.

В то же время он не исключил, что партия может принять и противоположное решение.

Во время того же эфира Вучич также рассказал, что накануне получил угрозу убийством от преступной группировки "Врачарский клан".

По его словам, обращаться в полицию он не собирается. Свою позицию Вучич объяснил недоверием к правоохранителям и заявил, что знает, "на кого работают эти люди".

Напомним, что Сербию уже в течение длительного времени охватывают антиправительственные протесты. Они вспыхнули после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, когда из-за обрушения навеса погибли 16 человек. Протестующие обвиняли власти в коррупции и требовали наказать виновных в трагедии. Впоследствии к требованиям добавились отставка Александра Вучича и проведение досрочных выборов.