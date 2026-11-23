Об этом сообщает издание Nova.rs.

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Что заявил Вучич?

Вучич раскритиковал своих политических оппонентов, в частности представителей партии "Студенческий список", которая, по данным издания, победила на досрочных парламентских выборах. Вучич утверждает, что они стремятся нанести вред людям, которых ненавидят.

В случае попытки задержания Вучич объявит голодовку. По его словам, такой шаг может спровоцировать масштабные акции протеста в Сербии.

"И что вы тогда будете делать с миллионом людей на улицах, только что это произойдет?– спросил Вучич.

Будет ли партия Вучича участвовать в президентских выборах?

Бывший президент сообщил, что окончательное решение об участии его политической силы в президентских выборах будет принято 13 декабря во время партийного съезда.

Сам Вучич пока склоняется к тому, чтобы партия не выдвигала кандидата. Он объяснил это нежеланием придавать легитимность политическим оппонентам, пока сторонники его партии якобы подвергаются преследованиям и запугиванию.

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В то же время он не исключил, что партия может принять и противоположное решение.

Во время того же эфира Вучич также рассказал, что накануне получил угрозу убийством от преступной группировки "Врачарский клан".

По его словам, обращаться в полицию он не собирается. Свою позицию Вучич объяснил недоверием к правоохранителям и заявил, что знает, "на кого работают эти люди".

Напомним, что Сербию уже в течение длительного времени охватывают антиправительственные протесты. Они вспыхнули после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, когда из-за обрушения навеса погибли 16 человек. Протестующие обвиняли власти в коррупции и требовали наказать виновных в трагедии. Впоследствии к требованиям добавились отставка Александра Вучича и проведение досрочных выборов.