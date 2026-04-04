Армения пригрозила России выходом из ОДКБ и ЕАЭС: спикер парламента сделал громкое заявление

Армения может выйти из ключевых союзов с Россией в случае принятия соответствующих решений Москвой. Пока стороны продолжают диалог после переговоров лидеров.

Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, пишет NEWS.am.

Смотрите также Путин поставил Украине новый ультиматум: почему США это поддерживают и что с этим делать

Почему Ереван допускает выход из союзов с Россией?

Ален Симонян заявил, что страна может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если Россия примет решение, которые будут противоречить интересам Еревана.

По его словам, подобные дискуссии между сторонами продолжаются уже длительное время и касаются, в частности, экономических вопросов, таких как цены на газ или условия торговли. В то же время Симонян отметил, что в случае конкретных действий со стороны России Армения будет вынуждена принять собственные решения, включая возможный выход из международных объединений.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений результатов встречи премьер-министра Армении Николом Пашиняном с президентом России Владимиром Путиным. В медиа появлялась информация о возможных ультиматумах во время этих переговоров, однако официального подтверждения таких утверждений нет.

Симонян отметил, что после встречи лидеров состоялся "очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор", который дает основания надеяться на сохранение конструктивного диалога. Он подчеркнул, что премьер-министр Армении донес позицию страны и ее интересы.

Но я не думаю, что до этого дойдет, потому что я также знаю, что после этого состоялся очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор между лидерами стран. Я надеюсь, что господин премьер-министр скажет вам, какую часть он считает правильной, но в то же время, да, я признаю, что этот разговор не часто выносят на всеобщее обозрение на встречах двух стран, но в то же время премьер-министр Армении изложил мнение и мнение Армении. Все публикации в интернете разделяют мою оценку,

– сказал он.

Отдельно он прокомментировал возможность повышения цен на газ для Армении. Симонян отметил, что подобные вопросы обсуждаются уже много лет, и в случае появления конкретных решений правительство предоставит официальные разъяснения.

При этом он подчеркнул, что Армения не осуществляет и не планирует осуществлять действий против России. В то же время государство намерено последовательно защищать собственные национальные интересы.

Что известно о политических отношениях Армении и России?