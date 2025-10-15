Ахмед аш-Шараа лично встретился с Путиным в Москве. Стороны обменялись любезными заявлениями, но СМИ пишут, что они говорили о будущем российских баз в Сирии. Российский диктатор отличился странным заявлением об интересах сирийцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Зачем президент Сирии поехал в Москву к Путину?

Официальная причина встречи – обсуждение региональных и международных событий, а также пути сотрудничества между Сирией и Россией. Но источники Reuters говорят: аш-Шараа будет просить выдать Асада, чтобы судить за преступления против сирийцев. И будет решаться судьба российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме. Об Асаде сообщил и турецкий телеканал A Haber.

Песков сказал, что это важный день для отношений двух стран. И подтвердил, что "будет поднят вопрос о российских базах в Сирии".

В Кремле написали, что дипломатические отношения между Россией и Сирией насчитывают 80 лет. А вообще между странами якобы сложились "особые отношения".

Напомним! Бывший диктатор Сирии Башар Асад до сих пор остается в Москве. Он сбежал туда, когда повстанцы подошли к Дамаску. На днях Die Zeit рассказало, что Асад проводит все время за видеоиграми. Экс-лидер Сирии живет с семьей в башнях "Москва-Сити", где им принадлежит около 20 апартаментов. Их охраняет ФСБ, а Россия официально считает беженцами, поэтому исключает экстрадицию на Ближний Восток.



Интересно, что в апреле 2025 года Сирия предлагала обмен: Москва выдает Асада, а Дамаск сохраняет ее военное присутствие. Но Кремль отказался.

Какие заявления сделали аш-Шараа и Путин 15 октября?

Аш-Шараа заявил, что администрация Дамаска "уважает все соглашения, подписанные в прошлом". И "стремится вливать новую энергию в наши отношения и представлять вам новую Сирию".

Мы прилагаем усилия для развития наших политических целей и понимаем, что, нас связывает историческая связь и у России будет серьезная роль в этом процессе. Россия позволила нам достичь многих успехов, она помогала нам в различных сферах, нас связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе и материального,

– цитирует Аш-Шараа телеканал "Дождь".

Путин же заявил, что Россия на протяжении десятилетий действовала, руководствуясь интересами сирийского народа. А сейчас более 4000 молодых сирийцев учатся в высших учебных заведениях России.

Путин говорит, что всегда был дружественен к Сирии – так, будто забыл о преступлениях Асада: смотрите видео

Обратите внимание! Предположительно, такой любезный тон заявлений аш-Шараа связан с тем, что Сирия тоже зависит от Москвы. Укринформ акцентировал, что на встрече 15 октября будут говорить об "экономических вопросах, связанных с инвестициями, статус российских баз и перевооружение новой сирийской армии".



Сам аш-Шараа в интервью The New York Times в апреле 2025-го говорил, что все оружие в Сирии – российское. Ведь Москва укомплектовывала сирийскую армию на протяжении десятилетий. Замены этому оружию пока нет. А также "есть много продовольственных и энергетических соглашений, на которые Сирия полагалась в течение многих лет".

Почему базы Тартус и Хмемим важны для России?

Тартус – единственная российская база на Средиземном море. Хмеймим – основная база российского военного контингента в Сирии. Когда в декабре 2024 года повстанцы свергли режим Асада, Москва обеспокоилась, что потеряет базы. СМИ писали, что российские войска получили приказ уничтожать бронетехнику и документацию.

По картам видно, что оба объекта расположены очень удобно, ведь позволяют легко достать до Европы в случае необходимости. И свободно действовать на Ближнем Востоке.

Показываем Хмеймим в Сирии на карте мира



Российские базы Тартус и Хмеймим в Сирии / Скриншот 24 Канала

Что говорили в Сирии о базах Тартус и Хмеймим ранее?