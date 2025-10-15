Ахмед аш-Шараа особисто зустрівся з Путіним у Москві. Сторони обмінялися люб'язними заявами, та ЗМІ пишуть, що вони говорили про майбутнє російських баз у Сирії. Російський диктатор відзначився дивною заявою про інтереси сирійців.

Навіщо президент Сирії поїхав у Москву до Путіна?

Офіційна причина зустрічі – обговорення регіональних та міжнародних подій, а також шляхи співпраці між Сирією та Росією. Та джерела Reuters говорять: аш-Шараа проситиме видати Асада, щоб судити за злочини проти сирійців. І буде вирішуватися доля російської військово-морської бази в Тартусі та авіабази в Хмеймімі. Про Асада повідомив і турецький телеканал A Haber.

Пєсков сказав, що це важливий день для відносин двох країн. І підтвердив, що "буде порушене питання про російські бази в Сирії".

У Кремлі написали, що дипломатичні відносини між Росією та Сирією налічують 80 років. А взагалі між країнами нібито склалися "особливі стосунки".

Нагадаємо! Колишній диктатор Сирії Башар Асад досі залишається в Москві. Він утік туди, коли повстанці підійшли до Дамаска. Днями Die Zeit розповіло, що Асад проводить увесь час за відеоіграми. Екслідер Сирії живе з родиною у вежах "Москва-Сіті", де їм належить близько 20 апартаментів. Їх охороняє ФСБ, а Росія офіційно вважає біженцями, тож виключає екстрадицію на Близький Схід.



Цікаво, що в квітні 2025 року Сирія пропонувала обмін: Москва видає Асада, а Дамаск зберігає її військову присутність. Але Кремль відмовився.

Які заяви зробили аш-Шараа і Путін 15 жовтня?

Аш-Шараа заявив, що адміністрація Дамаска "поважає всі угоди, підписані в минулому". І "прагне вливати нову енергію в наші відносини та представляти вам нову Сирію".

Ми докладаємо зусиль для розвитку наших політичних цілей і розуміємо, що, нас пов'язує історичний зв'язок і в Росії буде серйозна роль у цьому процесі. Росія дозволила нам досягти багатьох успіхів, вона допомагала нам у різних сферах, нас пов'язують серйозні мости співпраці, у тому числі й матеріальної,

– цитує Аш-Шараа телеканал "Дождь".

Путін же заявив, що Росія протягом десятиліть діяла, керуючись інтересами сирійського народу. А зараз понад 4000 молодих сирійців навчаються у вищих навчальних закладах Росії.

Зверніть увагу! Імовірно, такий люб'язний тон заяв аш-Шараа пов'язаний з тим, що Сирія теж залежить від Москви. Укрінформ акцентував, що на зустрічі 15 жовтня говоритимуть про "економічні питання, пов'язані з інвестиціями, статус російських баз та переозброєння нової сирійської армії".



Сам аш-Шараа в інтерв'ю The New York Times у квітні 2025-го говорив, що вся зброя у Сирії – російська. Адже Москва укомплектовувала сирійську армію протягом десятиліть. Заміни цій зброї поки немає. А також "є багато продовольчих та енергетичних угод, на які Сирія покладалася протягом багатьох років".

Чому бази Тартус і Хмемім важливі для Росії?

Тартус – єдина російська база на Середземному морі. Хмеймім – основна база російського військового контингенту в Сирії. Коли у грудні 2024 року повстанці повалили режим Асада, Москва занепокоїлася, що втратить бази. ЗМІ писали, що російські війська отримали наказ знищувати бронетехніку та документацію.

По картах видно, що обидва об'єкти розташовані дуже зручно, адже дають змогу легко дістати до Європи в разі потреби. І вільно діяти на Близькому Сході.

Показуємо Хмеймім у Сирії на карті світу



Російські бази Тартус і Хмеймім у Сирії

Що говорили в Сирії про бази Тартус і Хмеймім раніше?