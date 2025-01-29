Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. 28 січня у Дамаск приїхала російська делегація – вперше після повалення Асада.

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Переговори росіян із сирійцями щодо баз забуксували

Кремль сподівався, що легко владнає питання збереження своїх військових баз із ХТС. Утім, не так сталося, як гадалося.

"Російська діяльність на аеродромі в Хмеймімі була згорнута, а два транспортні кораблі тижнями чекали, перш ніж сирійські офіційні особи дозволили їм пришвартуватися на військово-морській базі в Тартусі, щоб вивезти військову техніку", – сказано в матеріалі.

І авіабаза Хмеймім, і порт Тартус розташовані на узбережжі. І є стратегічно важливими для Москви. До слова, Тартус – єдиний російський військово-морський центр у Середземному морі.

Хмеймім і Тартус на карті Сирії / Інфографіка Bloomberg

Сирійська влада оприлюднила пресреліз щодо переговорів ХТС і заступника міністра закордонних справ Росії Міхаіла Богданова. У ньому про бази не згадали. За словами Богданова, прогресу в цьому питанні не було і потрібні подальші переговори.

Російська сторона підтвердила підтримку поточних позитивних змін у Сирії, і під час діалогу було підкреслено роль Росії у відновленні довіри з сирійським народом шляхом конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція та відновлення (...) Нова адміністрація також підкреслила, що відновлення відносин має бути спрямоване на усунення помилок минулого, поважати волю сирійського народу та служити його інтересам,

– ідеться в заяві.

Яку форму повинна мати ця компенсація, не ясно. Богданов сказав, що ситуація складна, але перемовини були конструктивними.