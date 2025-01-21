Порт відмовився співпрацювати з Росією

Директор Тартуської митниці Ріяд Джуді розповів, що угода була розірвана через плани перехідного уряду провести реструктуризацію митної системи та змінити низку нормативних актів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання al-Watan.

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У порту Тартус планують відновити застарілі механізми, які російська компанія використовувала без модернізації, хоча це передбачалося умовами інвестиційної угоди.

Цікаво! У квітні 2019 року віцепрем'єр Росії Юрій Борісов анонсував оренду порту Тартус на 49 років російською компанією "Стройтрансгаз". Компанія обіцяла вкласти понад 500 мільйонів доларів у його модернізацію, однак ці зобов’язання так і не були виконані.

Військова техніка залишилась у порту

Російські війська вже тривалий час не можуть отримати доступ до порту Тартус, щоб евакуювати техніку та персонал морем, як планувалося раніше. За інформацією, план передбачав вивезення майна до Лівії, але через блокування доступу цей варіант став недоступним.

Що відомо про військову базу в Тартусі Російська військова база в Тартусі, відома як 720-й пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії, була створена в 1971 році за правління Хафеза Асада. Спочатку база використовувалася для ремонту і технічного обслуговування російських кораблів, але з 2011 року стала ключовим пунктом для постачання військової допомоги Башару Асаду. Згодом Тартус перетворився на стратегічний логістичний центр для російських операцій у Сирії та Африці, залишаючись єдиною російською базою на Середземному морі.

Наразі росіяни змушені використовувати авіацію для транспортування свого обладнання із Сирії. Окрім того, вони вдалися до радикальних заходів, знищуючи військову техніку, яка перебуває у непрацездатному стані або потребує ремонту. Всі ці дії свідчать про суттєві ускладнення в логістиці та організації евакуації з регіону.