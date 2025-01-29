Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. 28 января в Дамаск приехала российская делегация – впервые после свержения Асада.

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Переговоры россиян с сирийцами по базам забуксовали

Кремль надеялся, что легко решит вопрос сохранения своих военных баз с ХТС. Впрочем, это пока не выходит.

"Российская деятельность на аэродроме в Хмеймиме была свернута, а два транспортных корабля неделями ждали, прежде чем сирийские официальные лица позволили им пришвартоваться на военно-морской базе в Тартусе, чтобы вывезти военную технику", – сказано в материале.

И авиабаза Хмеймим, и порт Тартус расположены на побережье. И являются стратегически важными для Москвы. К слову, Тартус – единственный российский военно-морской центр в Средиземном море.

Хмеймим и Тартус на карте Сирии / Инфографика Bloomberg

Сирийские власти обнародовали пресс-релиз относительно переговоров ХТС и заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова. В нем о базах не упомянули. По словам Богданова, прогресса в этом вопросе не было и нужны дальнейшие переговоры.

Российская сторона подтвердила поддержку текущих позитивных изменений в Сирии, и во время диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом путем конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление (...) Новая администрация также подчеркнула, что восстановление отношений должно быть направлено на устранение ошибок прошлого, уважать волю сирийского народа и служить его интересам,

– говорится в заявлении.

Какую форму должна иметь эта компенсация, не ясно. Богданов сказал, что ситуация сложная, но переговоры были конструктивными.