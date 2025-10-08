Якими стали результати виборів у Сирії?

Так, у новій Народній асамблеї буде лише шість жінок і десять представників етнічних та релігійних груп. Про це пише Ігор Семиволос, інформує 24 Канал.

Читайте також Політична драма у Франції: чому уряд протримався менш як добу, і чи піде Макрон у відставку

Це аж ніяк не відображає етнічний розподіл у Сирії. Два християнина, два алавіти, кілька курдів – і це в країні, де 10% населення становлять християни, а 3% – друзи.

Слід сказати, що речник комісії Навар Наджме не став приховувати провалу: "Представництво жінок і християн – незадовільне. Це серйозний недолік". Залишається сподіватися, що Ахмед аш-Шараа зможе компенсувати цей дисбаланс своєю квотою, адже третину місць у Народній асамблеї призначає саме він.

Тепер про електоральну географію. Голосування не провели у трьох провінціях. На північному сході, у регіоні Джазіра, який контролюють курдські "Сирійські демократичні сили" (SDF), вибори відклали через безпекові ризики та напруженість з урядом.

На півдні, у Сувейді, де переважають друзи, ситуація ще складніша. Опозиційні друзькі лідери називають вибори фарсом і закликають мешканців не брати в них участі.

Комісія обіцяє провести вибори на півночі, але це залежить від угоди з SDF про інтеграцію курдських структур у державну систему. У Сувейді шанси на голосування ще примарніші. Без реальних механізмів забезпечення безпеки ці вибори ризикують залишитися лише красивим жестом.

Утім, Ахмеду аш-Шараа, треба віддати належне, вдається зберігати оптимізм. Хай там як, але шляхом складних переговорів і балансування на межі ескалації Сирія поступово оговтується від громадянської війни.