Макрон дав уряду 48 годин

Відставка Себастьяна Лекорню була ініційована позицією президента правого політичного руху Les Républicains (Республіканці) Бруно Ретайо. Це була його дуже особиста та егоїстична реакція на призначення міністром Бруно Ле Мера. Далі читайте в колонці для 24 Каналу.

Ле Мер колись був у політичному блоці Ретайло, але потім перейшов в партію президента Еммануеля Макрона, тому республіканці фактично вважають його зрадником. Праві учасники уряду від Республіканців заявили, що не будуть працювати в такому уряді.

Через це і сталася така "театрально-драматична криза", коли вже через 14 годин після формування уряд подав у відставку.

Себастьян Лекорню звинуватив кожну політичну сторону – і соціалістів, і республіканців – в тому, що вони поводять себе так, ніби в них є більшість, вимагаючи повністю прийняти їхню політичну програму, і при цьому відмовляються від компромісів.

Макрон дав зрозуміти, що готовий розпустити парламент для проведення дострокових виборів. Він дав 48 годин для того, щоб урядовці розібралися між собою і зупинили кризу. Президент робить ставку на те, що в представників основних політсил – республіканців, руху Макрона та соціалістів – спрацює інстинкт самозбереження, що змусить їх домовитися та сформувати уряд, який буде здатен прийняти бюджет та вивести Францію з кризи.

Якщо домовитися їм врешті не вдасться, то сценарій дострокових парламентських виборів видається найбільш ймовірним. При цьому існують дуже високі шанси для партії Марін Ле Пен зміцнити свої позиції. Втім, так чи інакше всі сторони спробують максимально мобілізувати свій електорат. Ймовірно, що чіткої більшості знову ніхто не отримає, і парламент залишиться фрагментованим.

Чи піде Макрон у відставку?

Ризиків для дострокової відставки чи імпічменту президента немає. Хоча його опонент Жан-Люк Меланшон дуже цього хоче. Зараз дуже цікаво спостерігати за тим, як змінилася риторика основних опонентів Макрона.

Меланшон активно вимагає відставки Макрона, бо прагне реваншу та має власні президентські амбіції.

Марін Ле Пен сьогодні має проблеми зі судом і звинувачується в махінаціях з фінансуванням своєї партії. Поки триває оскарження цих звинувачень у суді, вона не може висувати свою кандидатуру. Тому Ле Пен вже не вимагає імпічменту Макрона, а наполягає саме на розпуску парламенту.

Чи є ризики для України?

Ці події у Франції не призведуть до створення "нової Угорщини" в Європі. Цього не буде щонайменше тому, що Макрон залишатиметься президент до 2027 року й відповідно міжнародна політика – його сфера відповідальності. Крім того, французи досить свідомі того, що відбувається.

Марін Ле Пен доведеться скоригувати свою позицію через електорат, який відчуває певну небезпеку через поведінку Росія і вже зм'якшив свій тон щодо України. Найгірше ставлення до теми України є у Меланшона, але в нього і найменше шансів отримати більшість на виборах.