Сикорский раскритиковал Трампа за встречу на Аляске вместо санкций против России
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал Дональда Трампа за организацию саммита с Владимиром Путиным на Аляске вместо введения санкций против России.
- Сикорский отметил, что санкции помогли бы лишить Россию ресурсов для продолжения войны против Украины.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал президента США Дональда Трампа за организацию саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Он призывает ввести против России санкции.
Министр подчеркнул, что санкции против РФ смогли бы лишить ее ресурсов, необходимых для продолжения войны против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Как Сикорский раскритиковал Трампа?
Сикорский отметил, что вместо санкций мир получил только встречу на Аляске, после которой атаки только усилились. По словам польского министра, именно санкции могли бы отобрать у Кремля ресурсы, необходимые для продолжения войны в Украине.
Мы должны изменить расчеты Владимира Путина. Мы должны убедить его, что он не сможет завоевать Украину с приемлемыми затратами. А для этого нам нужно ввести более жесткие санкции против России,
– подчеркнул глава польского МИДа.
Что Сикорский заявлял об атаке российских дронов на Польшу?
- Радослав Сикорский отметил, что такое количество беспилотников не могло просто сбиться с пути и случайно попасть в Польшу. А потому такое вторжение "не было случайным событием".
- Сикорский ответил Трампу, который заявил, что вторжение российских дронов на территорию Польши могло быть ошибкой. "Нет, это не была ошибка", – коротко ответил Сикорский президенту США.