Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал президента США Дональда Трампа за организацию саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Он призывает ввести против России санкции.

Министр подчеркнул, что санкции против РФ смогли бы лишить ее ресурсов, необходимых для продолжения войны против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Как Сикорский раскритиковал Трампа?

Сикорский отметил, что вместо санкций мир получил только встречу на Аляске, после которой атаки только усилились. По словам польского министра, именно санкции могли бы отобрать у Кремля ресурсы, необходимые для продолжения войны в Украине.

Мы должны изменить расчеты Владимира Путина. Мы должны убедить его, что он не сможет завоевать Украину с приемлемыми затратами. А для этого нам нужно ввести более жесткие санкции против России,

– подчеркнул глава польского МИДа.

