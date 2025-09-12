5 стран Европы усиливают Польшу после атаки со стороны России: какую технику отправят
- Польша получит военную помощь от Франции, Великобритании, Чехии, Нидерландов и Швеции.
- Ранее Европейская Комиссия выделила 43,7 миллиарда евро для укрепления польской армии и ее оборонных возможностей, в частности противовоздушной и противоракетной обороны.
После того, как Польшу атаковали российские дроны, ряд стран Европы выразили готовность помочь. Это Франция, Великобритания, Чехия, Нидерланды и Швеция.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.
Какую технику отправят в Польшу?
Во-первых, это авиация. Количество самолетов не называют, но известен их тип.
И французы, и британцы делают заявления об обеспечении безопасности восточного фланга НАТО с помощью самолетов Rafale и Eurofighter,
– рассказал Косиняк-Камыш.
Чехия предложила отправить 3 вертолета Ми-17, "очень опытные команды и около 100 солдат".
"Нидерланды ускоряют поставки двух из своих трех батарей Patriot в Польшу. Они также решают развернуть системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия и системы защиты от беспилотников, отправив 300 солдат", – добавил министр.
Швеция, которая недавно приобрела польские ракеты Piorun, теперь хочет направить собственные самолеты, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны для усиления союзной противовоздушной обороны.
Кроме этого, Косиняк-Камыш написал, что Польша получила танки Abrams.
"Очередная партия вооружения для бронетанковых войск прибыла в Польшу. Мы приняли одну из крупнейших морских партий, включавшую 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. Вскоре новое оборудование поступит в наши подразделения", – говорится в сообщении.
Европа помогает и деньгами
9 сентября Европейская Комиссия сообщила, что 43,7 миллиарда евро из программы SAFE поступят в Польшу.
"Мы хотим, чтобы деньги из этого фонда усилили ключевые возможности польской армии, противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, закупку боеприпасов, дронов и антидронных систем. Это также будет поддержка стратегических возможностей, защита критической инфраструктуры, мобильности войск и киберпространства", – написал тогда Косиняк-Камыш.
Как в Украине реагируют на атаку по Польше?
Владимир Зеленский сравнил ее с аннексией Крыма в 2014 году – только с тем отличием, что теперь россиянам не нужны "зеленые человечки".
Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко надеется: теперь, поскольку партнеры Польши по НАТО перебрасывают свои ПВО к польской границе, украинская ПВО может выиграть от этого.
А вот историк, дипломат и бывший народный депутат Роман Бессмертный обратил внимание на важный момент. "Европейцы сами рассказали, кто участвовал в отражении атаки. Кремль получил информацию о том, кто поднимал истребители, кто мониторил небо, кто сбивал самолеты", – акцентировал он. То есть европейцы рассказали россиянам ценную информацию.