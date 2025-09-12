После того, как Польшу атаковали российские дроны, ряд стран Европы выразили готовность помочь. Это Франция, Великобритания, Чехия, Нидерланды и Швеция.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

Какую технику отправят в Польшу?

Во-первых, это авиация. Количество самолетов не называют, но известен их тип.

И французы, и британцы делают заявления об обеспечении безопасности восточного фланга НАТО с помощью самолетов Rafale и Eurofighter,

– рассказал Косиняк-Камыш.

Чехия предложила отправить 3 вертолета Ми-17, "очень опытные команды и около 100 солдат".

"Нидерланды ускоряют поставки двух из своих трех батарей Patriot в Польшу. Они также решают развернуть системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия и системы защиты от беспилотников, отправив 300 солдат", – добавил министр.

Швеция, которая недавно приобрела польские ракеты Piorun, теперь хочет направить собственные самолеты, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны для усиления союзной противовоздушной обороны.

Кроме этого, Косиняк-Камыш написал, что Польша получила танки Abrams.

"Очередная партия вооружения для бронетанковых войск прибыла в Польшу. Мы приняли одну из крупнейших морских партий, включавшую 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. Вскоре новое оборудование поступит в наши подразделения", – говорится в сообщении.

Европа помогает и деньгами

9 сентября Европейская Комиссия сообщила, что 43,7 миллиарда евро из программы SAFE поступят в Польшу.

"Мы хотим, чтобы деньги из этого фонда усилили ключевые возможности польской армии, противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, закупку боеприпасов, дронов и антидронных систем. Это также будет поддержка стратегических возможностей, защита критической инфраструктуры, мобильности войск и киберпространства", – написал тогда Косиняк-Камыш.

Как в Украине реагируют на атаку по Польше?