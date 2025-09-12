Після того, як Польщу атакували російські дрони, низка країн Європи висловила готовність допомогти. Це Франція, Велика Британія, Чехія, Нідерланди і Швеція.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша.

Яку техніку відправлять у Польщу?

По-перше, це авіація. Кількість літаків не називають, але відомий їхній тип.

І французи, і британці роблять заяви про забезпечення безпеки східного флангу НАТО за допомогою літаків Rafale та Eurofighter,

– розповів Косіняк-Камиш.

Чехія запропонувала відправити 3 гелікоптери Мі-17, "дуже досвідчені команди та близько 100 солдатів".

"Нідерланди прискорюють постачання двох зі своїх трьох батарей Patriot до Польщі. Вони також вирішують розгорнути системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії та системи захисту від безпілотників, відправивши 300 солдатів", – додав міністр.

Швеція, яка нещодавно придбала польські ракети Piorun, тепер хоче направити власні літаки, а також системи протиповітряної та протиракетної оборони для посилення союзної протиповітряної оборони.

Окрім цього, Косіняк-Камиш написав, що Польща отримала танки Abrams.

"Чергова партія озброєння для бронетанкових військ прибула до Польщі. Ми прийняли одну з найбільших морських партій, що включала 38 танків M1A2 Abrams і 14 машин технічного забезпечення. Незабаром нове обладнання надійде до наших підрозділів", – ідеться в повідомленні.

Європа допомагає і грошима

9 вересня Європейська Комісія повідомила, що 43,7 мільярда євро з програми SAFE надійдуть до Польщі.

"Ми хочемо, щоб гроші з цього фонду посилили ключові можливості польської армії, протиповітряну та протиракетну оборону, артилерійські системи, закупівлю боєприпасів, дронів та антидронних систем. Це також буде підтримка стратегічних можливостей, захист критичної інфраструктури, мобільності військ та кіберпростору", – написав тоді Косіняк-Камиш.

Як в Україні реагують на атаку по Польщі?