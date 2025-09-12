Где поляки будут учиться у украинцев сбивать дроны: в Минобороны Польши ответили
- Минобороны Польши подтвердило, что учения по противодействию дронам с участием Украины будут проходить на польской территории.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о договоренности о сотрудничестве с Украиной для защиты от российских дронов, а также о поддержке со стороны Франции, Великобритании и Нидерландов.
Министерство обороны Польши заявило, что получило много вопросов по поводу места проведения обучения противодействия беспилотникам. В ведомстве отметили, что сотрудничество с украинской стороной по этому поводу будет происходить на польской территории.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польское Минобороны.
Что говорят в Польше по противодействию российским дронам?
В Минобороны Польши сообщили, что в связи с вопросами о месте проведения запланированных учений по беспилотникам и сотрудничества между экспертами из Польши и Украины, сейчас между специалистами обеих стран ведутся переговоры по углубленному сотрудничеству в сфере беспилотных и противодронных систем.
По данным ведомства, ожидается, что все эти мероприятия будут проходить на территории Польши.
Как сообщает Onet.pl, премьер-министр страны Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности Польши также заявил, что Варшава договорилась о встрече с украинской стороной и будет работать вместе с Украиной для максимальной обороны от российских дронов.
По его словам, все относятся к этому как к общему делу. Благодаря этой солидарности прозвучали не только слова поддержки, но и однозначные заявления о непосредственной помощи Польше.
Я слышал это от лидеров Франции, Великобритании, Швеции, Нидерландов. Мы также будем сотрудничать с Украиной в создании максимально эффективной обороны от дронов. Мы договорились о встрече в ближайшее время для обсуждения и обмена опытом,
– сказал Туск.
Он также отметил, что в случае Франции речь идет об истребителях Rafale, тогда как нидерландцы говорят о батареях Patriot. Кроме этого, подтвердилась информация из Великобритании о том, что они будут сотрудничать с Францией в вопросе дополнительной противовоздушной обороны Польши.
Туск заверил, что страна будет иметь самые современные антидронные технологии и не будет экономить на этом. Польский премьер добавил, что власть прислушивается к важным рекомендациям военных, и заверил, что Польша будет пытаться тратить деньги на такие системы, которые будут эффективно реагировать на угрозы.
Российская атака на Польшу: что стоит знать?
- В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело около 20 российских дронов. Один из БпЛА попал в жилой дом в деревне Люблинского воеводства. В результате там повреждена крыша здания и припаркованный автомобиль.
- По состоянию на 12 сентября на территории Польши нашли уже 17 российских дронов. Однако в НАТО такое вторжение беспилотников не рассматривают как атаку.
- Зато в Польше уверены, что проникновение дронов на территорию страны было сознательной провокацией со стороны Москвы. Там отмечают, что готовы ответить в случае повторной агрессии.
- Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Россия атаковала Польшу дронами, чтобы проверить реакцию партнеров Украины и НАТО. Кроме этого, он сравнил атаку с аннексией Крыма, отметив, что дроны заменили "зеленых человечков".