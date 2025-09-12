Министерство обороны Польши заявило, что получило много вопросов по поводу места проведения обучения противодействия беспилотникам. В ведомстве отметили, что сотрудничество с украинской стороной по этому поводу будет происходить на польской территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польское Минобороны.

Смотрите также НАТО объявляет предвоенное положение, – эксперт сказал, что может скрываться за атакой на Польшу

Что говорят в Польше по противодействию российским дронам?

В Минобороны Польши сообщили, что в связи с вопросами о месте проведения запланированных учений по беспилотникам и сотрудничества между экспертами из Польши и Украины, сейчас между специалистами обеих стран ведутся переговоры по углубленному сотрудничеству в сфере беспилотных и противодронных систем.

По данным ведомства, ожидается, что все эти мероприятия будут проходить на территории Польши.

Как сообщает Onet.pl, премьер-министр страны Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности Польши также заявил, что Варшава договорилась о встрече с украинской стороной и будет работать вместе с Украиной для максимальной обороны от российских дронов.

По его словам, все относятся к этому как к общему делу. Благодаря этой солидарности прозвучали не только слова поддержки, но и однозначные заявления о непосредственной помощи Польше.

Я слышал это от лидеров Франции, Великобритании, Швеции, Нидерландов. Мы также будем сотрудничать с Украиной в создании максимально эффективной обороны от дронов. Мы договорились о встрече в ближайшее время для обсуждения и обмена опытом,

– сказал Туск.

Он также отметил, что в случае Франции речь идет об истребителях Rafale, тогда как нидерландцы говорят о батареях Patriot. Кроме этого, подтвердилась информация из Великобритании о том, что они будут сотрудничать с Францией в вопросе дополнительной противовоздушной обороны Польши.

Туск заверил, что страна будет иметь самые современные антидронные технологии и не будет экономить на этом. Польский премьер добавил, что власть прислушивается к важным рекомендациям военных, и заверил, что Польша будет пытаться тратить деньги на такие системы, которые будут эффективно реагировать на угрозы.

Российская атака на Польшу: что стоит знать?