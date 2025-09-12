Міністерство оборони Польщі заявило, що отримало багато питань з приводу місця проведення навчання протидії безпілотникам. У відомстві зазначили, що співпраця з українською стороною щодо цього відбуватиметься на польській території.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на польське Міноборони.

Що кажуть у Польщі щодо протидії російським дронам?

У Міноборони Польщі повідомили, що у зв'язку з питаннями щодо місця проведення запланованих навчань з безпілотників та співпраці між експертами з Польщі та України, наразі між фахівцями обох країн ведуться переговори щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотних та протидронових систем.

За даними відомства, очікується, що всі ці заходи відбуватимуться на території Польщі.

Як повідомляє Onet.pl, прем’єр-міністр країни Дональд Туск після засідання Ради національної безпеки Польщі також заявив, що Варшава домовилася про зустріч з українською стороною і буде працювати разом з Україною для максимальної оборони від російських дронів.

За його словами, всі ставляться до цього як до спільної справи. Завдяки цій солідарності пролунали не тільки слова підтримки, але й однозначні заяви про безпосередню допомогу Польщі.

Я чув це від лідерів Франції, Великої Британії, Швеції, Нідерландів. Ми також будемо співпрацювати з Україною в створенні максимально ефективної оборони від дронів. Ми домовилися про зустріч найближчим часом для обговорення та обміну досвідом,

– сказав Туск.

Він також зауважив, що у випадку Франції мова йде про винищувачі Rafale, тоді як нідерландці говорять про батареї Patriot. Окрім цього, підтвердилася інформація з Великої Британії про те, що вони будуть співпрацювати з Францією в питанні додаткової протиповітряної оборони Польщі.

Туск запевнив, що країна матиме найсучасніші антидронні технології та не економитиме на цьому. Польський прем'єр додав, що влада дослухається до важливих рекомендацій військових, і запевнив, що Польща буде намагатися витрачати гроші на такі системи, які найефективніше реагуватимуть на загрози.

Російська атака на Польщу: що варто знати?