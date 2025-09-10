В Белом доме сделали заявление относительно российского удара по Польше
- Россия впервые атаковала дронами страну-члена НАТО, нарушив воздушную границу Польши.
- Белый дом заявил, что отслеживает ситуацию, а также анонсировал разговор разговор между Дональдом Трампом и Каролем Навроцким.
Ночью 10 сентября Россия впервые атаковала дронами страну-члена НАТО. Десятки дронов нарушили воздушную границу Польши.
На фоне беспрецедентного момента в истории Альянса в Белом доме анонсировали разговор Дональда Трампа и Кароля Навроцкого, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Как США будут реагировать на дроновую атаку на Польшу?
Белый дом в комментарии Reuters заявил, что отслеживает сообщения из Польши.
Ожидается, что в среду президент Трамп проведет разговор с президентом Навроцким,
– говорится в заявлении.
Заметим, что представители СМИ уже поинтересовались мнением президента США относительно ночного удара по Польше. Однако Дональд Трамп оставил их вопросы без ответа.
В самой Варшаве тем временем избежали прямых обвинений в адрес России. Министр иностранных дел Радослав Сикорский – один из немногих, кто назвал вещи своими именами.
Что известно об атаке России на Польшу?
- По меньшей мере 19 российских беспилотников ночью пересекли польскую границу.
- Из-за вражеских дронов в Польше были закрыты три аэропорта – Жешув-Ясенка (EPRZ), Люблин-Свидник (EPLB) и Варшава-Шопен (EPWA).
- Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что якобы нет никаких доказательств того, что дроны, которые нарушили польское воздушное пространство, были российскими.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что атака дронов на Польшу – не случайность, и призвал к скоординированному ответу европейских стран и США.