Геополітика Америка У Білому домі зробили заяву щодо російського удару по Польщі
10 вересня, 17:49
У Білому домі зробили заяву щодо російського удару по Польщі

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Росія вперше атакувала дронами країну-члена НАТО, порушивши повітряний кордон Польщі.
  • Білий дім заявив, що відстежує ситуацію, а також анонсував розмову розмова між Дональдом Трампом та Каролем Навроцьким.

Уночі 10 вересня Росія вперше атакувала дронами країну-члена НАТО. Десятки дронів порушили повітряний кордон Польщі.

На тлі безпрецедентного моменту в історії Альянсу у Білому домі анонсували розмову Дональда Трампа і Кароля Навроцького, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Дивіться також "Є ознаки, що це не випадковість": як світ реагує на атаку "Шахедів" по Польщі 

Як США реагуватимуть на дронову атаку на Польщу?

Білий дім у коментарі Reuters заявив, що відстежує повідомлення з Польщі.

Очікується, що у середу президент Трамп проведе розмову з президентом Навроцьким,
 – йдеться у заяві.

Зауважимо, що представники ЗМІ вже поцікавилися думкою президента США щодо нічного удару по Польщі. Однак Дональд Трамп залишив їхні запитання без відповіді

У самій Варшаві тим часом уникнули прямих звинувачень на адресу Росії. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський – один із небагатьох, хто назвав речі своїми іменами.

Що відомо про атаку Росії на Польщу?

  • Щонайменше 19 російських безпілотників уночі перетнули польський кордон.
  • Через ворожі дрони у Польщі зачинялися три аеропорти – Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA).
  • Тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш заявив, що нібито немає жодних доказів того, що дрони, які порушили польський повітряний простір, були російськими.
  • Володимир Зеленський підкреслив, що атака дронів на Польщу – не випадковість, і закликав до скоординованої відповіді європейських країн та США.