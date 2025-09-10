Уночі 10 вересня Росія вперше атакувала дронами країну-члена НАТО. Десятки дронів порушили повітряний кордон Польщі.

На тлі безпрецедентного моменту в історії Альянсу у Білому домі анонсували розмову Дональда Трампа і Кароля Навроцького, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Дивіться також "Є ознаки, що це не випадковість": як світ реагує на атаку "Шахедів" по Польщі

Як США реагуватимуть на дронову атаку на Польщу?

Білий дім у коментарі Reuters заявив, що відстежує повідомлення з Польщі.

Очікується, що у середу президент Трамп проведе розмову з президентом Навроцьким,

– йдеться у заяві.

Зауважимо, що представники ЗМІ вже поцікавилися думкою президента США щодо нічного удару по Польщі. Однак Дональд Трамп залишив їхні запитання без відповіді.

У самій Варшаві тим часом уникнули прямих звинувачень на адресу Росії. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський – один із небагатьох, хто назвав речі своїми іменами.

Що відомо про атаку Росії на Польщу?