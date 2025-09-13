Анджей Дуда заявил, что у Польши нет системы противодействия дронам, поэтому для отражения атаки пришлось привлекать дорогостоящие истребители. Он назвал действия России либо испытанием, либо началом "новой гибридной угрозы".

Это сообщил экс-президент Польши Анджей Дуда в интервью RMF FM, передает 24 Канал.

Что сказал Дуда об атаке дронами?

Анджей Дуда прокомментировал вторжение российских беспилотников в воздушное пространство страны 10 сентября. Бывший президент Польши отметил, что страна не имеет антидроновой системы, поэтому для сбивания БпЛА пришлось поднять дорогие боевые самолеты.

В то же время всегда можно сказать: ладно, но это потому, что нет антидроновой системы. Мы не имели возможности дешевле отреагировать на эту атаку дронов, а должны были поднимать самолеты, то есть привлечь самую тяжелую артиллерию,

– сказал экс-президент Польши.

По мнению Дуды, эту ситуацию можно быть частью российских учений "Запад-2025" для проверки оборонных возможностей Польши и солидарности НАТО. Бывший президент также отметил, что атака может быть началом "новой формы гибридной угрозы".

Несмотря на это, Дуда отметил, что польская реакция была правильной, ведь жизнь граждан является важнейшим для страны.

"Не имеет значения, какими были расходы, потому что жизнь поляков неоценима", – сказал экс-лидер Польши.

Атака дронов на НАТО: что известно?