Польща вдалась до найдорожчої протидії російським дронам: Дуда пояснив причину
- Анджей Дуда заявив, що у Польщі немає системи протидії дронам, і для відбиття атаки російських безпілотників довелося підняти винищувачі.
- Дуда вважає, що вторгнення дронів може бути частиною російських навчань "Захід-2025" або початком нової гібридної загрози.
Анджей Дуда заявив, що у Польщі немає системи протидії дронам, тому для відбиття атаки довелося залучати дорогі винищувачі. Він назвав дії Росії або випробуванням, або початком "нової гібридної загрози".
Це повідомив експрезидент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю RMF FM, передає 24 Канал.
Що сказав Дуда про атаку дронами?
Анджей Дуда прокоментував вторгення російських безпілотників у повітряний простір країни 10 вересня. Колишній президент Польщі наголосив, що країна не має антидронової системи, тож для збиття БпЛА довелося підняти дорогі бойові літаки.
Водночас завжди можна сказати: гаразд, але це тому, що немає антидронової системи. Ми не мали можливості дешевше відреагувати на цю атаку дронів, а мусили підіймати літаки, тобто залучити найважчу артилерію,
– сказав експрезидент Польщі.
На думку Дуди, цю ситуацію можна бути частиною російських навчань "Захід-2025" для перевірки оборонних можливостей Польщі та солідарності НАТО. Колишній президент також зазначив, що атака може бути початком "нової форми гібридної загрози".
Попри це, Дуда зазначив, що польська реакція була правильною, адже життя громадян є найважливішим для країни.
"Не має значення, якими були витрати, бо життя поляків неоціненне", – сказав екслідер Польщі.
Атака дронів на НАТО: що відомо?
10 вересня під час масованої атаки російських дронів понад десять БпЛА порушили повітряний простір Польщі. Через це там на кілька годин обмежили роботу низки аеропортів.
НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи. У заходах уже беруть участь Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина.
Вже 13 вересня аеропорт у Любліні тимчасово закривався через загрозу удару російських дронів. Польські війська підняли авіацію та активували наземні системи ППО. До операцій долучилися й союзники з НАТО.